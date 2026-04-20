Освіта Саморозвиток Їх знає далеко не кожен: 10 цікавих слів, які "заховалися" у віршах Василя Стуса
20 квітня, 15:45


Марія Волошин
Основні тези

Вірші Василя Стуса цитують у найскладніші моменти боротьби. Сам поет та дисидент став символом незламності, стійкості та громадянської позиції.

Що цікаво, у його поезії закарбувались чимало цікавих українських слів. Про них, зокрема, авторські неологізми, у віршах Стуса "Освіторії" розповіла вчителька української мови та літератури письменниця, дослідниця літератури Діана Мельникова.

До теми Мерва, жорства, линва, шерхлий: якими цікавими словами рясніють вірші Василя Стуса

Які цікаві слова є у віршах Василя Стуса?

Пропонуємо ознайомитись із 10 цікавими словами з віршів дисидента, їхнім значенням та рядками з віршів. 

1. Невідь – безвість, невідомість.

"Гойдається вечора зламана віть, як костур сліпого, що тичеться в простір осінньої невіді". 

2. Брость – листкові або квіткові бруньки.

"Жалощів брості коцюрбляться в снінні – а дерево спить. Гойдається вечора зламана віть туга, наче слива, рудою налита". 

3. Коцюрбитися – гнутися, кривитися, скручуватися; скорчуватися від старості, болю, страху тощо. 

"Жалощів брості коцюрбляться в снінні – а дерево спить".

4. Ненасить –  велика жадоба, потяг, прагнення до чого-небудь.

"О ти всепрощальна, о несамовита осмутами вмита твоя ненасить".

5. Басаманити – ударяючи, робити смуги (басаман – смужка з тканини; смуга на тілі від удару).

"Гойдається вечора зламана віть, і синню тяжкою в осінній пожежі мій дух басаманить".

6. Кушпела́ – стовп, клуби пилу, піску, снігу тощо; завірюха.

"Взялась кушпелою – обвітрені крони всю душу обрушать у довгі полони, і згадкою – вечора зламана віть". 

7. Розколо́шканий – розбуджений, розтривожений, наляканий тощо (про людину або іншу істоту).

"Удай, що обтято дорогу. Що спить душа, розколошкана в смертнім оркані високих наближень. На серця екрані гойдається вечора зламана віть".

8. Мосяжний – те саме, що латунний (латунь – сплав міді з цинком, іноді з домішкою свинцю, заліза, олова та інших металів); мосяжного кольору.

"Гойдається павіть, а сонце – не гасне і грає в пожежах мосяжна сосна".

9. Торо́с – нагромадження уламків криги на замерзлих морях і річках, що утворюється внаслідок стискання льоду.

"Це довге кружляння – над світом і під кошлатими хмарами, під багряними торосами замірів". 

10. За́мір – задум, бажання зробити щось; намір.

"Це довге кружляння – над світом і під кошлатими хмарами, під багряними торосами замірів".

