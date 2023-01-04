На відновлення пошкоджених росіянами українських вишів виділять кошти
31 грудня росіяни знову атакували Київ дронами і пошкодили будівлі вишів. Відтак на відновлення цієї інфраструктури в Україні виділять кошти.
Про це розповів очільник МОН Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону. При цьому уточнив, що втрати 31 грудня значно більші, ні після обстрілів Росією Києва 10 жовтня.
Важливо В уряді назвали пріоритети у сфері освіти у 2023 році під час війни
На пошкоджені будівлі вишів виділять кошти
Шкарлет уточнив, що внаслідок атаки росіян напередодні Нового року у Києві пошкоджені:
- близько 10 будівель факультетів;
- навчально-науковий інститут високих технологій;
- Інститут біології та медицини;
- лабораторні корпуси;
- фізико-математичний ліцей;
- студмістечко;
- спорткомплекс;
- Національний університет біоресурсів і його гуртожитки;
- транспортний університет;
- університет культури і мистецтв;
- університет дизайну;
- лінгвістичний університет;
- їхні гуртожитки.
Міністр уточнив, що на сьогодні вільних коштів у держбюджеті немає. Більшість коштів скеровують на ЗСУ. Однак нашій державі допомагають благодійники.
Донори дуже активно співпрацюють з кожним з університетів,
– уточнив міністр.
При цьому нагадав, що після атаки росіян 10 жовтня з резервного фонду скерували кошти на ліквідацію пошкоджень у КНУ. Таким шляхом йтимуть і зараз.
Читайте "Цього недостатньо": скільки закладів освіти в Україні мають укриття
Атака на Київ 31 грудня
- У новорічну ніч окупанти атакували Київ дронами-камікадзе.
- Тоді практично до самого світанку українські захисники збивали їх у небі над столицею.
- Відомо, що тоді вдалося збити 32 повітряні цілі ворога.
- До цього були залучені всі. "Шахіди" збивали з ПЗРК, авіації, систем ППО.