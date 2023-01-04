На відновлення пошкоджених росіянами українських вишів виділять кошти

4 січня 2023, 15:40
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31 грудня росіяни знову атакували Київ дронами і пошкодили будівлі вишів. Відтак на відновлення цієї інфраструктури в Україні виділять кошти.

Про це розповів очільник МОН Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону. При цьому уточнив, що втрати 31 грудня значно більші, ні після обстрілів Росією Києва 10 жовтня.

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На пошкоджені будівлі вишів виділять кошти 

Шкарлет уточнив, що внаслідок атаки росіян напередодні Нового року у Києві пошкоджені:

  • близько 10 будівель факультетів;
  • навчально-науковий інститут високих технологій;
  • Інститут біології та медицини;
  • лабораторні корпуси;
  • фізико-математичний ліцей;
  • студмістечко;
  • спорткомплекс;
  • Національний університет біоресурсів і його гуртожитки;
  • транспортний університет;
  • університет культури і мистецтв;
  • університет дизайну;
  • лінгвістичний університет;
  • їхні гуртожитки. 

Міністр уточнив, що на сьогодні вільних коштів у держбюджеті немає. Більшість коштів скеровують на ЗСУ. Однак нашій державі допомагають благодійники.

Донори дуже активно співпрацюють з кожним з університетів,
– уточнив міністр.

При цьому нагадав, що після атаки росіян 10 жовтня з резервного фонду скерували кошти на ліквідацію пошкоджень у КНУ. Таким шляхом йтимуть і зараз.

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Атака на Київ 31 грудня 

  • У новорічну ніч окупанти атакували Київ дронами-камікадзе.
  • Тоді практично до самого світанку українські захисники збивали їх у небі над столицею.
  • Відомо, що тоді вдалося збити 32 повітряні цілі ворога.
  • До цього були залучені всі. "Шахіди" збивали з ПЗРК, авіації, систем ППО.
Автор: Марія Волошин