Що таке "байрак": що називають українці цим загадковим словом

Запозичені з інших мов слова, в українській набувають своєї мелодики, трішки міняють зміст і стають дуже близькими і рідними, поширеними в певному регіоні. А для інших можуть видатися дуже красивими незнайомцями.

Що позначають словом "байрак", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Що ж таке – байрак?

Українська мова зберігає у своїй лексиці безліч слів, що народилися з тісного зв’язку людини з природою. Одне з них милозвучне – "байрак". Це слово не лише географічний термін, а й культурний символ, який часто зустрічається в літературі та народній творчості. Слово ніби з глибин української природи.

За Великим тлумачним словником сучасної української мови, "байрак" – це ліс у яру, долині або балці, порослій деревами й чагарником. Тобто – природна форма рельєфу: яр або балка, що заросла деревами чи чагарником.

Етимологічно слово увійшло в українську лексику через тюркські впливи, (а таких слів в українській мові понад 4 тисячі, серед них і – хабар) що відображає тісні історичні контакти народів. У Вікіпедії зазначено, що слово походить від турецького buyrak – "ущелина, урвище, балка", а також має спорідненість із кримськотатарським bayır – "пагорб, схил".

У степовій Україні байраки були своєрідними "острівцями життя" серед відкритого простору – місцями з вологішим ґрунтом, прохолодним мікрокліматом і багатою флорою та фауною.

Що таке "байрак": дивіться відео

Це і географічний термін, і художній, який часто можна зустріти у піснях та літературі:

"Ой не шуми, луже, зелений байраче…" з народної пісні, це образ байрака як місця тиші й затишку.

Олександр Афанасьєв-Чужбинський: "Пішла по байраках, ярами, степами…"

Борис Грінченко: "З поля Чорний яр здавався просто лісом, а як увійдеш у той ліс, то це байрак глибокий".

Про іншу форму рельєфу та слово з карпатських говірок – "плай", ми писали раніше.

Слово збереглося і в іншій формі – як прізвище Байрак, згадайте українську кінорежисерку Оксану Байрак, та як ойконім (що це таке, ми розповідали раніше) – село Байрак у Полтавській області.

Тому, слово "байрак", хоч і запозичене, але таке близьке і зрозуміле усім українцям, хто мешкає у степовій зоні. Це не лише географічний термін, а й культурний символ українського степу та лісостепу. Воно увібрало в себе історичні нашарування, народну поетику й літературні образи. Байрак – це місце життя, сховок і водночас метафора природної гармонії.