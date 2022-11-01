Якісні авторські матеріали: дистанційна школа надає учням безплатний доступ до навчання

1 листопада 2022 , 11:46
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Джерело:

МОН

Через повномасштабну війну в Україні більшість учнів змушені вчитися дистанційно. А посилені обстріли Росії збільшують кількість таких школярів.

Під час онлайн-навчання учні не завжди мають можливість доступу до якісних навчальних матеріалів. Однак зараз їм надали таку можливість. 

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Учням надали безплатний доступ до навчання

Школа "Оптіма" знову надає безоплатний доступ до освітньої платформи для всіх учнів 1 – 5 класів. Таку можливість школярі отримали через масовані атаки Росії на енергосистему України.

Навчальні матеріали будуть у відкритому доступі до кінця 2022 року. Платформа буде доступною цілодобово. Кожен учень зможе автоматично отримати виписку оцінок за час навчання.

Працювати із матеріалами "Оптіми" можна у будь-який час, але якщо є доступ до інтернету. 

Зареєструватися можна за посиланням та вчитися безкоштовно до кінця року.

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Школярі вже знайомі з цією платформою

  • "Оптіма" вже надавала школярам безоплатний доступ навесні 2022 року.
  • Тоді ним скористалося близько 115 тисяч українських учнів. 
  • Діти навчалися за якісними авторськими матеріалами, розробленими спеціально для дистанційного навчання.
  • Окрім того, вони змогли отримати офіційні документи про освіту або виписки з оцінками, які передали до своїх шкіл. 
Важливо! Електронні підручники для навчання в умовах воєнного стану розмістили у вільному доступі.

Як зараз триває навчання у школах України

  • Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе.
  • Ворог завдає ударів зокрема по об'єктах енергетичної сфери. Через це виникають проблеми зі світлом у багатьох регіонах України.
  • Проблеми з електроенергією впливають і на навчання дітей. Частина з них змушена йти на канікули.
  • Станом на 25 жовтня, за словами очільника МОН Сергія Шкарлета, у школах нашої держави навчається майже 4 мільйони учнів.
  • Навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави.
  • У Рівному учні повернулися за парти з 31 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.
  • А у Тернополі з 31 жовтня починаються осінні канікули у школах, повідомив мер міста Сергій Надал.
  • Станом на 31 жовтня учні понад 7 тисяч шкіл в Україні повернулися до навчання після осінніх канікул, повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет. 
  • Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 тисячах 234 школах.
  • У майже 3,6 тисячі шкіл – а це майже 30% з усіх – осінні канікули перенесли на зиму.
  • Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює педрада і погоджує наказом директор школи, додав очільник МОН.

Автор: Марія Волошин