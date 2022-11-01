Якісні авторські матеріали: дистанційна школа надає учням безплатний доступ до навчання

Через повномасштабну війну в Україні більшість учнів змушені вчитися дистанційно. А посилені обстріли Росії збільшують кількість таких школярів.

Під час онлайн-навчання учні не завжди мають можливість доступу до якісних навчальних матеріалів. Однак зараз їм надали таку можливість.

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Учням надали безплатний доступ до навчання

Школа "Оптіма" знову надає безоплатний доступ до освітньої платформи для всіх учнів 1 – 5 класів. Таку можливість школярі отримали через масовані атаки Росії на енергосистему України.

Навчальні матеріали будуть у відкритому доступі до кінця 2022 року. Платформа буде доступною цілодобово. Кожен учень зможе автоматично отримати виписку оцінок за час навчання.

Працювати із матеріалами "Оптіми" можна у будь-який час, але якщо є доступ до інтернету.

Зареєструватися можна за посиланням та вчитися безкоштовно до кінця року.

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Школярі вже знайомі з цією платформою

"Оптіма" вже надавала школярам безоплатний доступ навесні 2022 року.

Тоді ним скористалося близько 115 тисяч українських учнів.

Діти навчалися за якісними авторськими матеріалами, розробленими спеціально для дистанційного навчання.

Окрім того, вони змогли отримати офіційні документи про освіту або виписки з оцінками, які передали до своїх шкіл.

Як зараз триває навчання у школах України

Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе.

Ворог завдає ударів зокрема по об'єктах енергетичної сфери. Через це виникають проблеми зі світлом у багатьох регіонах України.

Проблеми з електроенергією впливають і на навчання дітей. Частина з них змушена йти на канікули.

Станом на 25 жовтня, за словами очільника МОН Сергія Шкарлета, у школах нашої держави навчається майже 4 мільйони учнів.

Навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави.

У Рівному учні повернулися за парти з 31 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.

А у Тернополі з 31 жовтня починаються осінні канікули у школах, повідомив мер міста Сергій Надал.

Станом на 31 жовтня учні понад 7 тисяч шкіл в Україні повернулися до навчання після осінніх канікул, повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет.

Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 тисячах 234 школах.

У майже 3,6 тисячі шкіл – а це майже 30% з усіх – осінні канікули перенесли на зиму.

Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює педрада і погоджує наказом директор школи, додав очільник МОН.