Росія атакує енергетику: з якими освітніми труднощами зіштовхуються діти та вчителі

25 жовтня 2022 , 11:11
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Джерело:

Офіс освітнього омбудсмена

Росія й надалі тероризує Україну ракетними ударами. Ворог хоче залишити українців без світла й тепла.

Проблеми з електроенергією позначились і на навчанні в Україні. Адже освітні заклади у багатьох містах та селах не можуть працювати очно. Такий висновок оприлюднив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

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З якими проблемами зіштовхуються діти та вчителі 

В Офісі освітнього омбудсмена розповіли також, з якими проблемами через російський терор зіштовхуються діти і вчителі. Це зокрема такі: 

  • під час повітряних тривог перебування в укритті без світла або й опалення стає випробуванням; при цьому є і певною загрозою для здоров'я;
  • під час дистанційного навчання не всі вчителі й викладачі можуть проводити онлайн-уроки та лекції;
  • учні та студенти часто мають проблеми з підключенням до Інтернету під час онлайн-уроків;
  • також можуть своєчасно не виконувати та не надсилати онлайн завдання педагогам.

В Офісі освітнього омбудсмена при цьому пропонують владі промоніторити ситуацію на місцях. А також розробити та реалізувати Українську стратегію компенсації освітніх втрат.

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Як зараз триває навчання у школах України

  • Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе.
  • Ворог завдає ударів зокрема по об'єктах енергетичної сфери. Через це виникають проблеми зі світлом у багатьох регіонах України.
  • Проблеми з електроенергією впливають і на навчання дітей. Частина з них змушена йти на канікули.
  • Освітні заклади Київщини протягом 24 – 28 жовтня надалі працюватимуть дистанційно. Це рішення влада області ухвалила через посилену загрозу ракетних обстрілів з боку Росії.
  • На Волині, у Ковелі, через проблеми зі світлом після ракетних ударів Росії запровадили тижневі канікули у школах, розповіла головна спеціалістка відділу освіти міськради Лідія Заславська.
  • У Луцьку ухвалили рішення не зупиняти навчання, розповів очільник міського департаменту освіти Віталій Бондар. З 24 жовтня усі заклади освіти міста працюють у звичному режимі.
  • Минулого тижня влада Рівного повідомила, що школярі на осінні канікули не підуть. Однак суботній терор Росії ситуацію змінив. Дітей таки відправляють на відпочинок. Канікули у школах Рівного триватимуть тиждень – з 24 жовтня до 28 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.
  • Очільник міністерства освіти та науки України Сергій Шкарлет в етері національного телемарафону розповів, що станом на 24 жовтня навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави.
  • Понад 3 тисячі шкіл працюють очно; понад 6,3 тисячі – онлайн; понад 3 тисячі – у змішаній формі.

 

Автор: Марія Волошин