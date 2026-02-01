Заклади освіти в Одесі перевели на дистанційне навчання
- В Одесі заклади освіти тимчасово переводять на дистанційне навчання через значне зниження температури повітря.
- Комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення, що у школах і садочках працюватимуть чергові класи та групи для дітей, яких не можуть залишити вдома.
В Одесі заклади освіти тимчасово переводять на дистанційну форму навчання. Причина – значне зниження температури повітря.
Про це у фейсбуці повідомила директорка Департаменту освіти Одеської міськради Юлія Філлер.
Дивіться також МОН рекомендує продовжити канікули або дистанційку у вишах
Як вчитимуться учні в Одесі?
Чиновниця повідомила, що комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про те, що навчання в закладах освіти міста тимчасово організують у дистанційному форматі.
Синоптики прогнозують значне зниження температури повітря. За прогнозом, сильний мороз триматиметься орієнтовно два дні,
– повідомила вона.
І додала, що у школах і садочках працюватимуть чергові класи та групи.
Розуміємо, що не в кожній родині є можливість залишити дитину вдома. Ми з турботою і радістю приймемо дітей у закладах. Якщо плануєте привести дитину до чергового класу/групи – завчасно повідомте класного керівника або вихователя,
– уточнила Філлер.
Нагадаємо, що Міністерство освіти та науки України рекомендувало днями вишам продовжити канікули або навчання в дистанційному форматі до 8 лютого. Відповідний лист вже надіслали ректорам університетів, повідомив заступник міністра освіти та науки України Микола Трофименко.
Дивіться також Учнів у Житомирі перевели на дистанційне навчання
Як триває навчання в Україні?
- Недавно через надзвичайну ситуацію в енергетиці нашої держави уряд України ухвалив рішення щодо тимчасового припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.
- Рішення стосувалося дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
- Громади могли погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.
- Рішення остаточно ухвалювали на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
- У частині регіонів та міст нашої держави учні поступово повернулися на очне навчання.