Через загрозу обстрілів: у кількох містах України учнів переводять на онлайн-навчання

Так, на онлайн-навчання переводять школи в Івано-Франківську, Черкасах та Броварах, що на Київщині. Скільки там школярі вчитимуться дистанційно, читайте на 24 Каналі.

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Як вчитимуться школярі у Франківську

В Івано-Франківську учні вчитимуться онлайн протягом 23 – 24 лютого. Школи змінюють формат роботи через можливу загрозу обстрілів Росії у річницю вторгнення. Про це повідомив очільник міста Руслан Марцінків в онлайн-зверненні.

Все-таки річниця великої війни. Ворог любить такі дати, тому краще все ж перестрахуватися,

– наголосив він.