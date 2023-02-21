Через загрозу обстрілів: у кількох містах України учнів переводять на онлайн-навчання

21 лютого 2023, 11:03
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У кількох містах нашої держави учні найближчими днями вчитимуться дистанційно. Зміна формату навчання пов'язана з річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Так, на онлайн-навчання переводять школи в Івано-Франківську, Черкасах та Броварах, що на Київщині. Скільки там школярі вчитимуться дистанційно, читайте на 24 Каналі. 

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Як вчитимуться школярі у Франківську 

В Івано-Франківську учні вчитимуться онлайн протягом 23 – 24 лютого. Школи змінюють формат роботи через можливу загрозу обстрілів Росії у річницю вторгнення. Про це повідомив очільник міста Руслан Марцінків в онлайн-зверненні.

Все-таки річниця великої війни. Ворог любить такі дати, тому краще все ж перестрахуватися,
– наголосив він.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Як триватиме навчання у школах Броварів 

Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що у Броварах у зв'язку з загрозою провокацій та можливих обстрілів військами Росії протягом 22 – 24 лютого школи переводять на онлайн-форму навчання.

Дитсадки працюватимуть у звичному режимі.

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Як вчитимуться учні у Черкасах

Учні у Черкасах протягом 23 – 24 лютого також навчатимуться дистанційно. Про це повідомив мер міста Анатолій Бондаренко.

За його словами, таке рішення ухвалили через можливі обстріли ворога. 

Автор: Марія Волошин