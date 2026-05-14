Що за "деньок": у мережі виникла супечека через завдання з української мови
- Завдання з української мови викликало суперечки у мережі.
- Зокрема, українці сперечалися через необхідність утворення слів з ьо, як у прикладі "день – деньок".
Батьки українських учнів досить часто діляться цікавими домашніми завданнями, які задали їхнім дітям у школі. При цьому просять поради щодо їхнього розв'язання.
Іноді не розуміють логіки цих завдань чи бачать у них помилки. Одне із таких завдань, яке викликало суперечки у мережі, опублікувала Анна Тарасенко у тредсі.
Яке завдання викликало суперечку?
Тарасенко виклала на своїй сторінці завдання з української мови, яке задали для розв'язання її дитині.
У завданні потрібно утворити слова з ьо від поданих слів і записати їх. Приклад: день – деньок. Так, пропонують утворити похідні слова від таких як пень, сім, політ. Учень вже запропонував один варіант – пеньок.
Допоможіть. Наскільки знаю, політ з ьо – в українській мові немає такого слова,
– запитала жінка.
Завдання з української мови / скриншот допису
Що відповіли українці?
Українці натомість посперечалися щодо цього завдання у коментарях. Дехто зауважив, мовляв, у нашій мові немає слова "деньок". Також є батьки, які не розуміють, чому учням у школі задають завдання, які вони не можуть розв'язати самі.
Написали краяни таке:
Деньок – це росіянізм. Українською – днина.
Деньок ….. А пеньок той, хто це створив.
Сім – сьомий. Політ – польоти. Чергування голосних звуків.
Мені щось і деньок не дуже подобається. А це точно українське слово?
Це словозміна, а пише "утворити слово". Думаю, що автори підручника не дуже заморочувалися і для них, що утворити нове слово, що просто змінити форму слово – одне і те саме.
Це ж не обов'язково називний відмінок. Польоту.
Сьомий, льотчик.
Польоти.
Так, українці вказали правильні варіанти, які можна утворити: сьомий, польоти (чи польоту). При цьому не всі погодились щодо правильності вживання слова "деньок".
Чи є в українській мові слово деньок?
Якщо заглянути у Словник української мови, то бачимо, що там є слово "деньок". Його подають як зменшено-пестливу форму до слова "день". Приклади:
Зимою деньок, як комарів носок (українське прислів'я).
Там дівчата в погожий деньок яблуневий садили садок.
Також у словнику подають фрази деньок-два, деньок-другий, тобто кілька днів.
Приклад: Побудь тут, синочку, деньок-другий (Іван Франко).
Як відмінюються слова день і пень?
Іменники чоловічого роду день та пень належать до ІІ відміни. Також це м'яка група. В українській мові ці слова відмінюється з чергуванням голосного (е/і) та випадінням "е" при відмінюванні. Наприклад у родовому відмінку:
день – дня;
пень – пня.