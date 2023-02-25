На ДПА буде 4 обов'язкові предмети: які зміни чекають на українських учнів

25 лютого 2023, 12:41
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Джерело:

osvita.ua

Учні 4, 9 та 11 класів у майбутньому складатимуть на ДПА 4 обов'язкові предмети. Це може відбутися вже у 2024 році.

Мовиться про перевірку знань школярів із української мови, математики, історії України та однієї з іноземних мов. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді. 

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Скільки обов'язкових предметів буде на ДПА 

Якщо законопроєкт ухвалять, учні проходитимуть ДПА у 4,9 та 11 класах з української мови, математики, історії України, іноземної мови (крім російської) та інших предметів, визначених МОН.

Також, як зазначено у документі, державні стандарти повинні передбачати вільне володіння українською, необхідний рівень знання математики, історії України та володіння іноземною мовою всіма 11-класниками в Україні.

Про те, що у Раді зареєстрували законопроєкт № 9046, який передбачає атестацію учнів з 4 предметів, повідомила у фейсбуці і нардепка Наталія Піпа. Напередодні вона також розповіла, що у 2024 році ДПА буде із 4 обов'язкових предметів: історії України, української мови, математики та іноземної мови.

Чи складатимуть ДПА учні у 2023 році 

  • В Україні на час воєнного стану скасували проходження учнями державної підсумкової атестації.
  • Наказ МОН про скасування ДПА у 4-х та 9-х класах у 2023 році набув чинності 13 лютого.
  • Він має на меті зберегти життя і здоров'я учнів в умовах воєнного стану.
  • До слова, не так давно уряд пропонував ВРУ скасувати ДПА у 2023 році.
  • У 2022 році через війну в Україні школярі також не складали державну підсумкову атестацію. Зокрема, мовиться про учнів 4 та 9 класів.
  • 11-класники натомість складали ЗНО у формі національного мультипредметного тесту (НМТ) і за його результатами вступали до вишів.
  • У 2023 році 11-класники також складатимуть НМТ. Відповідний законопроєкт погодила Верховна Рада. 

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Коли у школах України повернуть ДПА

  • Державну підсумкову атестацію у школах України повернуть. Але вже після завершення воєнного стану на території нашої держави.
  • Про це розповів очільник Міносвіти Сергій Шкарлет. При цьому уточнив, що до перемоги України у війні з Росією ДПА учні не складатимуть.
  • Міністр наголосив, що державну підсумкову атестацію у школах скасували з міркувань безпеки та задля того, аби не додавати у час війни дітям стресу.
  • До слова, у 2022 році вони також не проходили атестацію через війну.
Автор: Марія Волошин