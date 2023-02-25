На ДПА буде 4 обов'язкові предмети: які зміни чекають на українських учнів

Учні 4, 9 та 11 класів у майбутньому складатимуть на ДПА 4 обов'язкові предмети. Це може відбутися вже у 2024 році.

Мовиться про перевірку знань школярів із української мови, математики, історії України та однієї з іноземних мов. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді.

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Скільки обов'язкових предметів буде на ДПА

Якщо законопроєкт ухвалять, учні проходитимуть ДПА у 4,9 та 11 класах з української мови, математики, історії України, іноземної мови (крім російської) та інших предметів, визначених МОН.

Також, як зазначено у документі, державні стандарти повинні передбачати вільне володіння українською, необхідний рівень знання математики, історії України та володіння іноземною мовою всіма 11-класниками в Україні.

Про те, що у Раді зареєстрували законопроєкт № 9046, який передбачає атестацію учнів з 4 предметів, повідомила у фейсбуці і нардепка Наталія Піпа. Напередодні вона також розповіла, що у 2024 році ДПА буде із 4 обов'язкових предметів: історії України, української мови, математики та іноземної мови.

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