Не "дубльонка": як правильно назвати цей вид одягу українською
- Слово "дубльонка" українською правильно називати дублянка або кожух.
- Існують діалектні синоніми: лингтвар, кожушанка, байбарак, кожушок, кожушина, кожанок.
Українці іноді можуть вживати суржикові слова. Зокрема, на позначення елементів свого гардероба.
Тож 24 Канал продовжує допомагати викорінювати суржик з мовлення. Сьогодні "позбуваємось" "дубльонки".
Як буде "дубльонка" українською?
Так, зауважимо, що в українській мові немає слова "дубльонка". Правильним відповідником буде дублянка (розмовне) або кожух. Це верхній одяг із дубленої овчини хутром досередини, шкірою зовні.
Також в Україні можна ще почути цікаві синоніми на позначення вищезгаданого одягу. Особливо серед діалектизмів. Зокрема, такі:
- линтвАр (діал.);
- кожушанка;
- байбарАк (покритий сукном);
- кожушОк, кожушина, кожанОк (діал.) (короткий, не покритий тканиною).
Нагадаємо, що ми вже розповідали, як правильно українською говорити про зимовий одяг.
