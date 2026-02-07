Не "дубльонка": як правильно назвати цей вид одягу українською

Українці іноді можуть вживати суржикові слова. Зокрема, на позначення елементів свого гардероба.

Тож 24 Канал продовжує допомагати викорінювати суржик з мовлення. Сьогодні "позбуваємось" "дубльонки".

Як буде "дубльонка" українською?

Так, зауважимо, що в українській мові немає слова "дубльонка". Правильним відповідником буде дублянка (розмовне) або кожух. Це верхній одяг із дубленої овчини хутром досередини, шкірою зовні.

Також в Україні можна ще почути цікаві синоніми на позначення вищезгаданого одягу. Особливо серед діалектизмів. Зокрема, такі:

линтвАр (діал.);

кожушанка;

байбарАк (покритий сукном);

кожушОк, кожушина, кожанОк (діал.) (короткий, не покритий тканиною).

Нагадаємо, що ми вже розповідали, як правильно українською говорити про зимовий одяг.

Які ще мовні поради запам'ятати?

Раніше ми розповідали ще чимало цікавинок про те, як вимовляти та писати певні слова і вислови правильно українською. Зокрема, такі: