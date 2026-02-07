Укр Рус
Освіта Саморозвиток Не "дубльонка": як правильно назвати цей вид одягу українською
7 лютого, 23:25
2

Не "дубльонка": як правильно назвати цей вид одягу українською

Марія Волошин
Основні тези

Українці іноді можуть вживати суржикові слова. Зокрема, на позначення елементів свого гардероба.

Тож 24 Канал продовжує допомагати викорінювати суржик з мовлення. Сьогодні "позбуваємось" "дубльонки". 

Дивіться також Спочатку чи з початку: як написати правильно 

Як буде "дубльонка" українською? 

Так, зауважимо, що в українській мові немає слова "дубльонка". Правильним відповідником буде дублянка (розмовне) або кожух. Це верхній одяг із дубленої овчини хутром досередини, шкірою зовні.

Також в Україні можна ще почути цікаві синоніми на позначення вищезгаданого одягу. Особливо серед діалектизмів. Зокрема, такі:

  • линтвАр (діал.);
  • кожушанка;
  • байбарАк (покритий сукном);
  • кожушОк, кожушина, кожанОк (діал.) (короткий, не покритий тканиною).

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Нагадаємо, що ми вже розповідали, як правильно українською говорити про зимовий одяг

Дивіться також Що таке "напуватися" та "денце": про що насправді співає KHAYAT у пісні "Герци" 

Які ще мовні поради запам'ятати?

Раніше ми розповідали ще чимало цікавинок про те, як вимовляти та писати певні слова і вислови правильно українською. Зокрема, такі:

  • Не Альоша і не Алєксєй: як правильно назвати хлопця з цим іменем українською.
  • Тривога чи тревога: як правильно українською звучить сигнал про небезпеку.
  • Як правильно сказати "щьотчик" українською мовою.
  • Не кажіть "кот наплакал": українська мова має з десяток крутих відповідників цій фразі
  • Молдова чи Молдавія: 