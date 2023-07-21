Харківські школярі з 1 вересня можуть вчитися у метро
Джерело:Юрій Сидоренко
У Харкові з нового навчального року планують відновити навчання за змішаним форматом. У місті активно облаштовують надійні укриття у закладах освіти.
Саме сховища будуть головною ознакою того, чи зможуть учні відвідувати ту чи іншу школу. При цьому влада розглядає варіант проведення уроків для учнів молодших класів у метро, уточнив речник Харківської міськради Юрій Сидоренко.
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Харківські школярі з 1 вересня можуть вчитися у метро
Частина шкіл у Харкові не має надійних укриттів. Тож, як варіант, влада може дати дозвіл на проведення уроків для учнів молодшої школи в приміщеннях метро. Усе тому, що батьки хочуть, аби їхні діти не сиділи вдома, а бачилися з однолітками та вчителями у процесі навчання.Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!
Всі ж ми розуміємо, що в метрополітені є приміщення, у яких можна спробувати це організувати. Але це лише один із варіантів,
– розповів Сидоренко.
І додав, що головним аспектом є безпека дітей під час навчання. Остаточне рішення щодо того, як здобуватимуть освіту учні в Харкові з нового навчального року ще не ухвалили.
До теми З вересня – на очне навчання: Міносвіти видало рекомендацію для університетів і коледжів
Очне навчання відновлять на Харківщині
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов недавно розповів, що на території області відновлять очне навчання.
- Однак такий формат навчання буде можливим лише для тих закладів освіти, які мають спеціалізоване укриття. Серед інших вимог – готовність системи оповіщення, укладання шляхів евакуації тощо.
- Рішення Ради оборони стосується навчання у дитсадках, школах, училищах, коледжах і вищих закладах області. Якщо вимоги не зможуть здійснити, то навчання продовжать у дистанційному форматі.