Навчання в укриттях не буде: як здобуватимуть освіту учні в Харкові
Джерело:Суспільне
У Харкові учні з нового навчального року можуть вчитися за змішаним форматом. Ті, хто за кордоном, здобуватимуть освіту дистанційно, інші – у школах з дозволу батьків.
Очільниця міського департаменту освіти Ольга Деменко розповіла, що в укриттях дітей навчати не будуть. Хоча підвальні приміщення використовуватимуть у разі повітряної тривоги.
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Як вчитимуться учні у Харкові
Чиновниця поставила питання учасникам брифінгу щодо того, де дітям буде безпечніше: на 15-му поверсі чи у приміщенні школи.
Нечесно і неправильно говорити про те, що жодна зі шкіл Харкова не має укриттів,
– заявила вона.
І уточнила: майже в усіх навчальних закладах Харкова є найпростіші укриття. Проте є й такі заклади освіти, де їх взагалі немає. Але там діти вчитися не будуть. Як і у старих будівлях – навіть якщо вони мають сховища.
Будемо намагатися до 1 вересня підготувати усі приміщення, щоб вони відповідали усім вимогам найпростіших укриттів,
– заявила Деменко.
І зауважила: якщо дитина перебуває вдома, за неї повністю відповідають батьки, якщо у школі, – керівництво закладу.
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Очне навчання відновлять на Харківщині
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов недавно розповів, що на території області відновлять очне навчання.
- Однак такий формат навчання буде можливим лише для тих закладів освіти, які мають спеціалізоване укриття. Серед інших вимог – готовність системи оповіщення, укладання шляхів евакуації тощо.
- Рішення Ради оборони стосується навчання у дитсадках, школах, училищах, коледжах і вищих закладах області. Якщо вимоги не зможуть здійснити, то навчання продовжать у дистанційному форматі.