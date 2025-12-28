Хрещений чи хресний: більшість українців вважає ці слова синонімами, але так не є

Українська мова має чимало схожих слів, але навіть одна літера, міняє значення слова, тому варто не плутати.

Як правильно казати хрещений батько чи хресний, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення "Мова – ДНК нації".

Духовний батько дитини – це хресний чи хрещений?

Багато хто вважає своїх кумів членами родини. Деколи це справді так – це можуть бути брат, сестра, дядько чи тітка. Або ж давні друзі батьків малюка.

Але кумами стають через обряд хрещення немовляти, тоді духовний батько дитини стає хресними чи хрещеним батьком? Часто ці схожі слова плутають.

Людина, яка брала участь в обряді хрещення, завжди використовуйте слово – хрещений (хрещена).

Великий тлумачний словник сучасної української мови дає таке визначення: Хрещений батько – чоловік, який бере участь в обряді хрещення в ролі духовного батька.

Словник української мови (онлайн): Хрещений – той, кого було піддано обряду хрещення; також – духовний батько чи мати.

Проєкт "Мова – ДНК нації" наголошує: "Хрещений" – це батько чи мати, які беруть участь в обряді хрещення.

В українських словниках немає значення "хресний батько" – це калька з російського "крёстный отец".

Натомість – хресний, означає "той, що пов’язаний із хрестом" – наприклад: хресна дорога, хресний хід.

Тому запам'ятайте наступні визначення:

Хрещений батько – духовний наставник дитини після хрещення.

– духовний наставник дитини після хрещення. Хрещена мати – жінка, яка бере участь у хрещенні.

– жінка, яка бере участь у хрещенні. Хресний хід – церковна процесія з хрестами та іконами.

– церковна процесія з хрестами та іконами. Хресна дорога – символічний шлях страждань Христа.

Правильно – хрещений батько

Втім, у деяких регіонах, хрещеного називають по-іншому – нанашко / нанашка – на Заході України. Таке найменування запозичене з молдавської чи румунської мови.

А дітей, відносно духовних батьків, називають:

хрещеник / хрещениця,

похресник / похресниця.

Отже, правильно казати – хрещений батько, бо ці слова пов’язані з обрядом хрещення. Форма "хресний" – уживається лише у значенні "той, що стосується хреста". Тому не плутайте і говоріть правильно!