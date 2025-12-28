Як правильно казати хрещений батько чи хресний, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення "Мова – ДНК нації".

Духовний батько дитини – це хресний чи хрещений?

Багато хто вважає своїх кумів членами родини. Деколи це справді так – це можуть бути брат, сестра, дядько чи тітка. Або ж давні друзі батьків малюка.

Але кумами стають через обряд хрещення немовляти, тоді духовний батько дитини стає хресними чи хрещеним батьком? Часто ці схожі слова плутають.

Людина, яка брала участь в обряді хрещення, завжди використовуйте слово – хрещений (хрещена).

Великий тлумачний словник сучасної української мови дає таке визначення: Хрещений батько – чоловік, який бере участь в обряді хрещення в ролі духовного батька.

Словник української мови (онлайн): Хрещений – той, кого було піддано обряду хрещення; також – духовний батько чи мати.

Проєкт "Мова – ДНК нації" наголошує: "Хрещений" – це батько чи мати, які беруть участь в обряді хрещення.

В українських словниках немає значення "хресний батько" – це калька з російського "крёстный отец".

Як казати правильно: дивіться відео

Натомість – хресний, означає "той, що пов’язаний із хрестом" – наприклад: хресна дорога, хресний хід.

Тому запам'ятайте наступні визначення:

Хрещений батько – духовний наставник дитини після хрещення.

– духовний наставник дитини після хрещення. Хрещена мати – жінка, яка бере участь у хрещенні.

– жінка, яка бере участь у хрещенні. Хресний хід – церковна процесія з хрестами та іконами.

– церковна процесія з хрестами та іконами. Хресна дорога – символічний шлях страждань Христа.

Правильно – хрещений батько / "Мова – ДНК нації"

Втім, у деяких регіонах, хрещеного називають по-іншому – нанашко / нанашка – на Заході України. Таке найменування запозичене з молдавської чи румунської мови.

А дітей, відносно духовних батьків, називають:

хрещеник / хрещениця,

похресник / похресниця.

Отже, правильно казати – хрещений батько, бо ці слова пов’язані з обрядом хрещення. Форма "хресний" – уживається лише у значенні "той, що стосується хреста". Тому не плутайте і говоріть правильно!