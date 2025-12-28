Як правильно казати хрещений батько чи хресний, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення "Мова – ДНК нації".
Духовний батько дитини – це хресний чи хрещений?
Багато хто вважає своїх кумів членами родини. Деколи це справді так – це можуть бути брат, сестра, дядько чи тітка. Або ж давні друзі батьків малюка.
Але кумами стають через обряд хрещення немовляти, тоді духовний батько дитини стає хресними чи хрещеним батьком? Часто ці схожі слова плутають.
Людина, яка брала участь в обряді хрещення, завжди використовуйте слово – хрещений (хрещена).
Великий тлумачний словник сучасної української мови дає таке визначення: Хрещений батько – чоловік, який бере участь в обряді хрещення в ролі духовного батька.
Словник української мови (онлайн): Хрещений – той, кого було піддано обряду хрещення; також – духовний батько чи мати.
Проєкт "Мова – ДНК нації" наголошує: "Хрещений" – це батько чи мати, які беруть участь в обряді хрещення.
В українських словниках немає значення "хресний батько" – це калька з російського "крёстный отец".
Натомість – хресний, означає "той, що пов’язаний із хрестом" – наприклад: хресна дорога, хресний хід.
Тому запам'ятайте наступні визначення:
- Хрещений батько – духовний наставник дитини після хрещення.
- Хрещена мати – жінка, яка бере участь у хрещенні.
- Хресний хід – церковна процесія з хрестами та іконами.
- Хресна дорога – символічний шлях страждань Христа.
Правильно – хрещений батько / "Мова – ДНК нації"
Втім, у деяких регіонах, хрещеного називають по-іншому – нанашко / нанашка – на Заході України. Таке найменування запозичене з молдавської чи румунської мови.
А дітей, відносно духовних батьків, називають:
- хрещеник / хрещениця,
- похресник / похресниця.
Отже, правильно казати – хрещений батько, бо ці слова пов’язані з обрядом хрещення. Форма "хресний" – уживається лише у значенні "той, що стосується хреста". Тому не плутайте і говоріть правильно!