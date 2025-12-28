Как правильно говорить "хрещений" отец или "хресний", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение "Язык – ДНК нации".

Смотрите также Шоу есть, а слова нет: как на украинском будет "холостяк"

Духовный отец ребенка – это хрещений чи хресний?

Многие считают своих кумовьев членами семьи. Иногда это действительно так – это могут быть брат, сестра, дядя или тетя. Или же давние друзья родителей малыша.

Но кумовьями становятся через обряд крещения младенца, тогда духовный отец ребенка становится "хрещеним" или "хресним" отцом часто эти похожие слова путают.

Человек, который участвовал в обряде крещения, всегда используйте слово – хрещений (хрещена).

Большой толковый словарь современного украинского языка дает такое определение: Хрещений батько – человек, который участвует в обряде крещения в роли духовного отца.

Словарь украинского языка (онлайн): Хрещений – тот, кого было подвергнуто обряду крещения; также – духовный отец или мать.

Проект "Язык – ДНК нации" отмечает: "Хрещений" – это отец или мать, которые участвуют в обряде крещения.

В украинских словарях нет значения "хрещений батько" – это калька с русского "крёстный отец".

Как говорить правильно: смотрите видео

Вместо этого – хресний, означает "тот, что связан с крестом" – например: крестный путь, крестный ход.

Поэтому запомните следующие определения:

Хрещений батько – духовный наставник ребенка после крещения.

– духовный наставник ребенка после крещения. Хрещена мати – женщина, которая участвует в крещении.

– женщина, которая участвует в крещении. Хресна хода – церковная процессия с крестами и иконами.

– церковная процессия с крестами и иконами. Хресна дорога – символический путь страданий Христа.

Правильно – "хрещений батько" / "Мова – ДНК нації"

Впрочем, в некоторых регионах, крестного называют по-другому – нанашко / нанашка – на Западе Украины. Такое наименование заимствовано из молдавского или румынского языка.

А детей, относительно духовных родителей, называют:

хрещеник / хрещениця,

похресник / похресниця.

Так что, правильно говорить – "хрещений батько", потому что эти слова связаны с обрядом крещения. Форма "хресний" – употребляется только в значении "тот, что касается креста". Поэтому не путайте и говорите правильно!