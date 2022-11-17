У час війни – це вимога: скільки навчальних закладів вже під'єднали Wi-Fi у сховищах

Все більше українських шкіл, садочків та вишів під'єднує Wi-Fi у сховищах. Усе для того, аби діти могли вчитися під час повітряних тривог.

Укриття у навчальних закладах почали оснащувати Wi-Fi від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. При чому це є вимогою для закладів освіти.

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Скільки шкіл вже під'єднали Wi-Fi у сховищах

По всій Україні нараховують вже понад 2,5 тисячі шкільних укриттів, в яких є інтернет.

До слова, напередодні навчального року вимогу про наявність Wi-Fi у закладах освіти затвердили й у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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