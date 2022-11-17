У час війни – це вимога: скільки навчальних закладів вже під'єднали Wi-Fi у сховищах
17 листопада 2022 , 16:56Читать новость на русском
Джерело:Мінцифра
Все більше українських шкіл, садочків та вишів під'єднує Wi-Fi у сховищах. Усе для того, аби діти могли вчитися під час повітряних тривог.
Укриття у навчальних закладах почали оснащувати Wi-Fi від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. При чому це є вимогою для закладів освіти.
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Скільки шкіл вже під'єднали Wi-Fi у сховищах
По всій Україні нараховують вже понад 2,5 тисячі шкільних укриттів, в яких є інтернет.
До слова, напередодні навчального року вимогу про наявність Wi-Fi у закладах освіти затвердили й у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Як зараз триває навчання в Україні
- Росія масовано атакувала Україну ракетами 15 та 17 листопада.
- Через терор агресора зазнав змін і процес навчання у закладах освіти нашої держави.
- Навчальні заклади Київської області з 16 листопада до кінця тижня працюватимуть у дистанційному режимі, повідомили у Київській ОВА. У разі інших змін у навчальному процесі посадовці інформуватимуть додатково.
- Через ракетні атаки росіян на Україну 16 листопада усі школи Буковини працюватимуть дистанційно. Чи продовжуватимуть в області онлайн-навчання, обласна влада вирішить та повідомить 16 листопада.
- Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що від 17 листопада школи та садочки міста знову працюватимуть в очному режимі.
- Наразі у школах діють три форми навчання: очна, дистанційна та змішана.