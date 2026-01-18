Від нунчаків до електрошокерів: уряд затвердив перелік заборонених у закладах освіти предметів
- Кабінет міністрів затвердив перелік небезпечних предметів і речовин, з якими заборонено перебувати в школах.
- Проте заборона не стосується предметів, які використовуються в освітньому процесі.
У Кабінеті міністрів затвердили список небезпечних предметів і речовин, з якими заборонено перебувати в школах. До переліку увійшли, зокрема, арбалети й кайданки.
Відповідне рішення з'явилося на сайті Міністерства освіти й науки України 15 січня. Про те, з чим учням не можна ходити до школи, пише 24 Канал.
Які речі потрапили до переліку заборонених?
До списку небезпечних предметів і речовин, з якими заборонено перебувати на території та в приміщеннях закладів середньої освіти увійшли такі речі:
- вогнепальна, пневматична та холодна зброя (ножі, луки, арбалети, кастети, нунчаки тощо) і її імітації (макети, муляжі, пристрої та іграшки);
- боєприпаси, вибухові та піротехнічні предмети;
- пристрої для відстрілу гумових куль;
- газові балончики;
- електрошокери;
- спецзасоби (кайданки, гумові та пластикові кийки);
- інструменти (молотки, викрутки, дрилі, пили, газові пальники);
- легкозаймисті речовини;
- наркотичні та психотропні речовини;
- алкоголь, тютюнові й електронні сигарети, пристрої для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння, а також енергетичні напої.
Водночас ця заборона не діє, якщо йдеться про предмети, які використовуються в освітньому процесі, господарській діяльності школи, шкільних музеях, а також під час спортивних і виховних заходів. Це, однак, має бути під контролем відповідальних осіб.
Рішення ухвалено з метою підвищення безпеки учасників освітнього процесу та на виконання вимог закону про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти,
– зазначили в уряді.
Яка ситуація у школах України через надзвичайну ситуацію в енергетиці?
В Україні на тлі надзвичайної ситуації в енергетичному секторі в закладах освіти запроваджують навчальні перерви або переводять учнів на онлайн-формат.
Освітній омбудсмен виступив з ініціативою відшкодувати втрачені уроки за рахунок весняних канікул або ж шляхом продовження навчального року до червня 2026 року.
Зокрема у Чернігові з 19 січня школи переходять на дистанційне навчання. Як повідомили в пресслужбі міської ради у коментарі для Суспільного, за попередніми даними онлайн-освіта триватиме до 23 березня.
Зі свого боку Львівська обласна військова адміністрація порадила громадам, які спроможні організувати підвезення школярів, продовжувати або відновлювати очне навчання. Якщо такої можливості немає, рекомендують переходити на дистанційний формат.
У столиці ж з 19 січня до 1 лютого для школярів оголосили канікули, використавши резерв весняного та літнього відпочинку. Відповідне рішення, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, було ухвалене після обговорення на Раді оборони Києва.