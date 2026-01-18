Від нунчаків до електрошокерів: уряд затвердив перелік заборонених у закладах освіти предметів

У Кабінеті міністрів затвердили список небезпечних предметів і речовин, з якими заборонено перебувати в школах. До переліку увійшли, зокрема, арбалети й кайданки.

Відповідне рішення з'явилося на сайті Міністерства освіти й науки України 15 січня. Про те, з чим учням не можна ходити до школи, пише 24 Канал.

Актуально З 19 січня у школах Києва розпочинаються канікули: чи будуть весняні

Які речі потрапили до переліку заборонених?

До списку небезпечних предметів і речовин, з якими заборонено перебувати на території та в приміщеннях закладів середньої освіти увійшли такі речі:

вогнепальна, пневматична та холодна зброя (ножі, луки, арбалети, кастети, нунчаки тощо) і її імітації (макети, муляжі, пристрої та іграшки);

боєприпаси, вибухові та піротехнічні предмети;

пристрої для відстрілу гумових куль;

газові балончики;

електрошокери;

спецзасоби (кайданки, гумові та пластикові кийки);

інструменти (молотки, викрутки, дрилі, пили, газові пальники);

легкозаймисті речовини;

наркотичні та психотропні речовини;

алкоголь, тютюнові й електронні сигарети, пристрої для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння, а також енергетичні напої.

Водночас ця заборона не діє, якщо йдеться про предмети, які використовуються в освітньому процесі, господарській діяльності школи, шкільних музеях, а також під час спортивних і виховних заходів. Це, однак, має бути під контролем відповідальних осіб.

Рішення ухвалено з метою підвищення безпеки учасників освітнього процесу та на виконання вимог закону про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти,

– зазначили в уряді.

Яка ситуація у школах України через надзвичайну ситуацію в енергетиці?