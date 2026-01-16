Не так, як завжди: Кличко назвав дату кінця навчального року у Києві

У школах Києва із 19 січня до 1 лютого ввели канікули завдяки весняним та літнім. Таке рішення, відповідно до постанови Кабінету Міністрів, обговорили на Раді оборони Києва.

заяву мера Києва Віталія Кличка.

Що сказав Кличко про канікули у школах?

Кличко зазначив, що ці канікули запровадять завдяки весняним та тижня літніх. Однак навчальний рік у школах завершиться не пізніше 1 липня.

Наш пріоритет – безпека дітей і збереження освітнього процесу навіть у складних умовах. Але постанову уряду місто повинне виконувати,

– наголосив мер Києва.

Як навчатимуться школярі та студенти у січні?