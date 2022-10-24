Одні вчитимуться, інші відпочиватимуть: чи підуть волинські школярі на канікули

22 жовтня Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. На Волині також пролунали вибухи.

Три ворожі ракети влучили в енергетичний об'єкт у Луцьку. Вибухи у той же день зранку пролунали й у Ковелі. Через атаки у цих містах почалися проблеми зі світлом та водою.

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Ковель

Через проблеми зі світлом у Ковелі запровадили тижневі канікули у школах, розповіла головна спеціалістка відділу освіти міськради Лідія Заславська.

Також з 24 жовтня у Ковелі не працюють дитсадки і гуртки.

За словами чиновниці, на першому місці – здоров'я і життя дітей.

Луцьк

У Луцьку ухвалили рішення не зупиняти навчання, розповів очільник міського департаменту освіти Віталій Бондар. З 24 жовтня усі заклади освіти міста працюють у звичному режимі.

Удари по Волині 22 жовтня: коротко

Окупанти влучили в енергетичний об'єкт у Луцьку.

Пів міста залишилося від'єднаним від електропостачання.

Людей закликали зробити запаси води.

Пошкоджено цивільний будинок і одна людина отримала опіки.

Також був "приліт" у місті Ковель.

Там світла може не буде декілька днів.

Під час другої повітряної тривоги росіяни завдали повторного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури на Волині.

Внаслідок цього удару постраждалих не було.

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