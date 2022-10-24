Одні вчитимуться, інші відпочиватимуть: чи підуть волинські школярі на канікули
Джерело:Суспільне
22 жовтня Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. На Волині також пролунали вибухи.
Три ворожі ракети влучили в енергетичний об'єкт у Луцьку. Вибухи у той же день зранку пролунали й у Ковелі. Через атаки у цих містах почалися проблеми зі світлом та водою.
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Як вчитимуться школярі на Волині
- Ковель
Через проблеми зі світлом у Ковелі запровадили тижневі канікули у школах, розповіла головна спеціалістка відділу освіти міськради Лідія Заславська.
Також з 24 жовтня у Ковелі не працюють дитсадки і гуртки.
За словами чиновниці, на першому місці – здоров'я і життя дітей.
- Луцьк
У Луцьку ухвалили рішення не зупиняти навчання, розповів очільник міського департаменту освіти Віталій Бондар. З 24 жовтня усі заклади освіти міста працюють у звичному режимі.
Удари по Волині 22 жовтня: коротко
- Окупанти влучили в енергетичний об'єкт у Луцьку.
- Пів міста залишилося від'єднаним від електропостачання.
- Людей закликали зробити запаси води.
- Пошкоджено цивільний будинок і одна людина отримала опіки.
- Також був "приліт" у місті Ковель.
- Там світла може не буде декілька днів.
- Під час другої повітряної тривоги росіяни завдали повторного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури на Волині.
- Внаслідок цього удару постраждалих не було.
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Як вчитимуться діти у Рівному
- Минулого тижня влада Рівного повідомила, що школярі на осінні канікули не підуть. Вони мали відпочивати аж взимку. Однак суботній терор Росії ситуацію змінив.
- Дітей таки відправляють на відпочинок. Канікули у школах Рівного триватимуть тиждень – з 24 жовтня до 28 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.