Каток чи ковзанка: чимало українців не знають, яке з цих двох слів правильне

Сніжна та морозна зима створює умови для цікавої розваги чи спорту – катання на ковзанах на льодовому майданчику. Але ведуться суперечки, як називати його правильно – ковзанка чи каток?

Котрий з варіантів є правильним, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Словник.UA.

Як правильно українською – ковзанка чи каток?

Під час зимових канікул та на вихідних, сім’ї та школярі можуть гарно провести час на критих, облаштованих чи природних льодових майданчиках, катаючись на ковзанах чи граючи у хокей.

Та для назви цього місця можна почути суперечку, як казати українською – каток чи ковзанка. Обидва слова є в українських словниках. Різниця лише в стилістичному забарвленні: "ковзанка" – питомо українське слово, утворене від дієслова "ковзати", а "каток" – розмовний варіант, який теж зафіксований у словниках і має літературне вживання.

"Каток" – походить із російської мови, від слова "катать", "катить", але не є суржиком. В Академічному словнику української мови (СУМ) воно подається як – "розмовне слово, синонім до "ковзанка"". У словнику наведено приклади з літератури, зокрема у Михайла Стельмаха: "І ставок, і наш каток".

Якщо прагнете стилістично чистої української мови – краще вживати "ковзанка".

У повсякденному мовленні можна сказати і "піду на каток", і "піду на ковзанку". У літературних, офіційних чи освітніх текстах варто віддавати перевагу слову "ковзанка", адже воно є питомим українським і стилістично нейтральним.

У великих містах взимку облаштовують ковзанки, тому не пропустіть нагоду стати на ковзани. А якщо зібралися на замерзлу водойму, то переконайтеся, що товщина криги достатня (в українській мові є різниця між словами лід та крига) пам'ятайте про правила безпеки. А ще одягайтеся тепленько, не забувайте про шапку, шалик та рукавиці (не плутайте з перчатками).

І взимку можна отримати гарні враження та спогади. Цінуйте кожну мить, відведіть дітей, сходіть з друзями на каток, навіть якщо на ковзани ви станете вперше.