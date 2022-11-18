Графіки різні: коли львівські школярі підуть на зимові канікули та скільки відпочиватимуть

Осінні канікули у школах Львова перенесли через економію електроенергії у місті. На зимові канікули учні підуть, але відпочиватимуть різну кількість днів.

Очільник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк розповів, що кожна школа міста самостійно визначає дату початку зимових канікул. Також кількість днів, протягом яких учні відпочиватимуть взимку.

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Коли зимові канікули у школах Львова

Частина львівських школярів відпочиватиме, наприклад, 15 днів. Інші будуть на канікулах майже місяць, уточнив Закалюк. Також додав, що більшість директорів вважають, що якщо є можливість вчитися, діти мають ходити до школи. Надалі усе залежатиме від ситуації.

Щодо зимових канікул, то їх школи запланували по-різному. У нас є 127 шкіл. Кожна школа визначає сама,

– повідомив очільник управління освіти ЛМР.

Водночас перелік шкіл та кількість днів зимових канікул досі формують. Головне, за його словами, аби школи відпрацювали 175 днів у навчальному році. Канікули можуть корегувати самостійно.

В одних школах канікули почнуться з 25 грудня 2022 року і триватимуть орієнтовно до 22 січня 2023 року. В інших можуть початися з 31 грудня – і до середини січня,

– додав Закалюк.

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Як вчаться школярі у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що з огляду на складну ситуацію з електропостачанням, 16 листопада очне навчання у школах та садках міста скасували.

Але вже від 17 листопада навчальні заклади міста знову запрацювали в очному режимі.

Мер міста наголосив, що треба використовувати кожен день.

Яка ситуація у місті