23 лютого, 21:58
4

"Учитель рівня "Бог з Олімпу": геніальна ідея проведення уроку вразила мережу

Марія Волошин
Основні тези
  • Учитель історії Богдан Комарніцький провів нестандартний урок.
  • Учні під час уроку стали SMM-менеджерами олімпійських богів.

Учитель історії Богдан Комарніцький поділився цікавою ідеєю проведення уроку. Учням урок сподобався.

Нестандартний урок відбувся у 6 класі. Про це вчитель розповів у соцмережі Threads.

Яке завдання дав учитель?

Педагог розповів, що дав учням завдання стати SMM-менеджерами олімпійських богів. 

Думав, просто погуглять, а вони влаштували справжній диджитал-Олімп,
 – акцентував він. 

І уточнив, що сказав обрати бога, знайти його античний "аватар", придумати зухвалу біографію, підписатись на інших богів Греції та розписати "сторіз" на основі реальних міфів. Головна умова – все має бути історично достовірно, але в стилі 2026 року.

Мій фаворит – профіль Посейдона. У графі "про себе" написав: "Володар морів. Не пишіть мені, я на вайбі в безодні. Одіссей у бан-листі". А Аїд виявився найпопулярнішим серед "тіктокерів" – кажуть, у нього найестетичніший профіль і найкращий пес у світі,
 – розповів педагог.  

І додав, що найважче було з "підписками". Учням довелося моніторити інтернет, щоб зрозуміти, чому Гера не підписана на Зевса. Адже сімейні драми Олімпу, за словами вчителя, – це не серіали на Netflix. 

У результаті завдання діти знають атрибути богів краще ніж назви своїх підручників. Коли навчання перетворюється на створення контенту, залученість учнів летить у космос,
– переконаний Комарніцький. 

Як оцінили ідею українці?

Українці у коментарях оцінили ідею вчителя та поділилися схожими. 

  • В 10 класі нам вчителька історії дала завдання: поділитися на українські партії, прочитати всю інформацію про свою партію і підготуватися до дебатів, щоб захищатися і "валити" інші партії незручними питаннями. Мені дуже сподобалося.

  • Учитель рівня "Бог з Олімпу". Дуже круто, аж самій захотілось підписатись на богів. 

  • В 10 класі вчителька економіки поділила наш клас на продавців і покупців. Продавцям видала надруковані символічні картки ("товар"). Найуспішнішим продавцю і покупцю була обіцяна 12. І далі просто спостерігала. Так за 45 хвилин клас зрозумів, як працює ринкова економіка. Найкращий урок за всі шкільні роки.

  • Заздрю. Дуже важливий підбір учнів. Минулого року дала завдання: обрати національний парк світу, знайти сайт, вивчити інформацію, які атракції там доступні, де можна зупинитись, харчування, як дістатися з України. Більшість підійшло творчо, дізнались багато цікавого, були і формальні роботи. 

