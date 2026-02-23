"Учитель рівня "Бог з Олімпу": геніальна ідея проведення уроку вразила мережу
- Учитель історії Богдан Комарніцький провів нестандартний урок.
- Учні під час уроку стали SMM-менеджерами олімпійських богів.
Учитель історії Богдан Комарніцький поділився цікавою ідеєю проведення уроку. Учням урок сподобався.
Нестандартний урок відбувся у 6 класі. Про це вчитель розповів у соцмережі Threads.
Дивіться також На одязі був несподіваний напис: мати забрала дітей зі садка і була вражена
Яке завдання дав учитель?
Педагог розповів, що дав учням завдання стати SMM-менеджерами олімпійських богів.
Думав, просто погуглять, а вони влаштували справжній диджитал-Олімп,
– акцентував він.
І уточнив, що сказав обрати бога, знайти його античний "аватар", придумати зухвалу біографію, підписатись на інших богів Греції та розписати "сторіз" на основі реальних міфів. Головна умова – все має бути історично достовірно, але в стилі 2026 року.
Мій фаворит – профіль Посейдона. У графі "про себе" написав: "Володар морів. Не пишіть мені, я на вайбі в безодні. Одіссей у бан-листі". А Аїд виявився найпопулярнішим серед "тіктокерів" – кажуть, у нього найестетичніший профіль і найкращий пес у світі,
– розповів педагог.
І додав, що найважче було з "підписками". Учням довелося моніторити інтернет, щоб зрозуміти, чому Гера не підписана на Зевса. Адже сімейні драми Олімпу, за словами вчителя, – це не серіали на Netflix.
У результаті завдання діти знають атрибути богів краще ніж назви своїх підручників. Коли навчання перетворюється на створення контенту, залученість учнів летить у космос,
– переконаний Комарніцький.
До слова, раніше ми повідомляли, що очільник МОН Оксен Лісовий розповів, чи заборонять смартфони у школах.
Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.
Як оцінили ідею українці?
Українці у коментарях оцінили ідею вчителя та поділилися схожими.
В 10 класі нам вчителька історії дала завдання: поділитися на українські партії, прочитати всю інформацію про свою партію і підготуватися до дебатів, щоб захищатися і "валити" інші партії незручними питаннями. Мені дуже сподобалося.
Учитель рівня "Бог з Олімпу". Дуже круто, аж самій захотілось підписатись на богів.
В 10 класі вчителька економіки поділила наш клас на продавців і покупців. Продавцям видала надруковані символічні картки ("товар"). Найуспішнішим продавцю і покупцю була обіцяна 12. І далі просто спостерігала. Так за 45 хвилин клас зрозумів, як працює ринкова економіка. Найкращий урок за всі шкільні роки.
Заздрю. Дуже важливий підбір учнів. Минулого року дала завдання: обрати національний парк світу, знайти сайт, вивчити інформацію, які атракції там доступні, де можна зупинитись, харчування, як дістатися з України. Більшість підійшло творчо, дізнались багато цікавого, були і формальні роботи.
Дивіться також Уряд надасть окремі кошти регіонам на зарплати педагогам
Як посилять безпеку у школах?
- В Україні посилюють заходи безпеки у школах.
- У закладах освіти з'являться системи термінового виклику поліції, системи відеоспостереження та металодетектори.
- Міністерство внутрішніх справ України погодило відповідний наказ.
- Про це у фейсбуці написала освітній омбудсмен України Надія Лещик.
- І додала, що відеоспостереження не має порушувати права учасників освітнього процесу, зокрема щодо збереження персональних даних.