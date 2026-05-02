"Йдем на філіжанку кави і пляцки": які фрази та слова передають весь колорит Львова

Цими вихідними Львів святкує свій 770-й день народження. Хоча гучних святкувань у місті не буде, все ж на мешканців та гостей очікують цікаві заходи.

Підготували спортивні марафони, квізи, публічні лекції та екскурсії і навіть камерні концерти, кажуть у ЛМР. А 24 Канал з цієї нагоди у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" розповість, з чим асоціюється Львів та які слова тут обов'язково варто знати.

Які фрази описують Львів та життя у ньому?

У сорок першій добірці розповімо про колоритні осоливості міста Лева, оскільки вік вже поважний, та підкажемо цікаві слівця, які ви можете почути тілько ві Львові.

Поки туристи, які приїжджають до Львова за історією та цікавими культурними традиціями, йдуть роздивлятися місцеву архітектуру та пити запашну каву, пропонуємо вам у фразах та словах відчути дух міста Лева.



Львів / фото Марії Волошин

Адже Львів – це не лише філіжанка запашної кави та старовинна архітектура і смачні пляцки. Львів – це…

Коли дощ і йде, і падає з 1256 року.

З дитинства кібіцувати за "Карпати".

Гуляти годинами Площею ринок.

Зустрітися з коліжанкою за філіжанкою кави.

Вдіти на празник найліпшу маринарку, сподні і купити нові мешти.

Шпацирувати на здибанку нерівною бруківкою.

Обов'язково відвідати криївку.

Жартувати про львівське метро.

Пити філіжанку кави у найліпшій ресторації або в копальні.

Вийти на Паску так ладно вдітим, ніби йдеш на показ мод.

"Хлопці з Бандерштату".

Коли одне слово "та" має багацько різних значень (так – та; звісно – та-та; повністю погоджуюсь – ну та; ні – та де тощо).

Слухати легенди про батярів і пити бровари.

Пекти пляцки, особливо сирники, на кожне свято.

До слова, пляцками тут називають і солодкі пироги, і коржі, і навіть деруни (терті пляцки).



Пляцки у Львові / фото Марії Волошин

Що цікаво! Хоча українська Вікіпедія стверджує, що сирник і є чизкейком, справжня галицька господиня знає, що це не так. Тож на свята завжди пече тільки сирник.

Мати річку, яку ніхто не бачить.

Їсти зупи і канапки.

Ходити на фестивалі і книжкові форуми і обов'язково – в неділю до церкви.

Робити знимки на тлі старовинної архітектури.

Поєднання різних культур і традицій.

Не пам'ятати, хто був попереднім мером.

Ходити вулицями спадщини ЮНЕСКО.

Почути у свій бік фразу "Шановний" і зрозуміти, що "нарвався" на проблеми.

1 січня дружно зібратися біля пам'ятника Степану Бандері, а на Великдень – у Шевченківському гаї.

Почути багато ладних і файних слів із галицької гвари.



Львів навесні / фото Марії Волошин

Зверніть увагу! 24 Канал (Освіта 24) вже протягом тривалого часу розповідає, як цікаво говорять-балакають у Львові і на Галичині. У межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" ви можете знайти слова та фрази на будь-який смак – "до кольору, до вибору".

Які цікаві слова з місцевої говірки ви почуєте у Львові?

Так, у Львові ви точно знатимете, що таке мешти, файно, криївка, кнайпа, зимно тощо. А поки ви лише на шляху до міста, підкажемо вам популярні слова, які варто запам'ятати:

ґоноровий – гордий;

зимно – холодно;

файно – добре;

криївка – підземне сховище;

мешти – туфлі;

філіжанка – чашка;

маринарка – піджак;

здибанка – зустріч;

ровер – велосипед;

кнайпа – ресторанчик;

шпацирувати – прогулюватись;

знимка – фотографія.

А відчути їхній колорит і послухати, як вони звучать, можете вже разом із Кузьмою.

Які ще слова з галицької говірки вивчити?

