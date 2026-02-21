Розмова по-галицьки: що означає "балікати, пашталакати і пащекувати"

21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови. Це ще одна можливість згадати, якою прекрасною є українська мова, та почати пізнавати її по-новому.

Зокрема, осягнути, які цікаві слова з різних наших говірок вона поєднує. Тому з нагоди свята 24 Канал розповість у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки", як цікаво говорять-балакають у Львові і на Галичині.

Як балакають на Галичині?

У цьому регіоні є чимало цікавих діалектних слів, які опишуть ваш процес мовлення і спілкування з іншими поважно і не на жарт. Зауважимо при цьому, що львівська ґвара (говірка, балак) – сукупність українських, польських, німецьких, єврейських, угорських і навіть англійських слів – десятиліттями формувалась на території сучасного Львова і до сьогодні поширена серед мешканців.

Тож у тридцять восьмій добірці з посиланням на Словник львівської гвари розкажемо, які цікаві слова існували і навіть зараз їх можна почути у Львові і на Галичині про свій балак.

Ба́лак – розмова;

Не дивуйтесь, якщо почуєте, що тут хтось балакає, тириндить, фафрає чи шпрехає. Або навіть пашталакає.

балі́кати – балакати;

триндіти, тириндіти – теревенити;

фа́фрати – невиразно говорити;

шпре́хати – говорити;

паштала́кати – теревенити;

А як прийдете на базар, то точно почуєте, що там когось бештають, собачать, хтось на когось галюкає, гандричиться, гойкає і йойкає.

бе́штати – сварити;

галю́кати – кричати на когось;

гандричитися – сперечатися;

го́йкати – голосно кричати;

йо́йкати – нарікати;

собачити – сварити;

Можуть навіть вас без причини збайтлювати, полахуватися чи почуєте, що хтось папляє. Бо попали під гарячу руку.

байтлювати – оббріхувати;

лахуватися (дерти лаха) – насміхатися;

папляти – говорити дурниці безперестанку;



Тут ви маєте шанс зрозуміти, як добре у деяких ситуаціях тримати клапачку на замку і йти собі далі. І лишити іншим шанс один з одним попащекувати, попискувати і фиркатися.

клапачка – рот;

пащекувати, пискува́ти – неґречно говорити;

фиркатися – нечемно висловлювати незадоволення;

Цікаво Ґречний – це шанобливо ввічливий у поводженні з людьми; чемний, зазначають у Словнику української мови.

Ви ж собі натомість підете з кимось добрим повіцуєте, файно порайдаєте чи навіть побилблаєте.

повіцувати – пожартувати;

ра́йдати – довго розмовляти;

билблати – мовчати.

Отакі от то можуть вийти балаки – поважно і не на жарт.