Як відбувається процес продовження відстрочки для учителів: етапи

Вчителі в Україні мають право на отримання відстрочки від мобілізації. Однак для цього треба виконати кілька умов.

Адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA" повідомив алгоритм отримання підтвердження відстрочки для учителів шкіл. А також – її продовження, розповідає 24 Канал.

Дивіться також "Порушення закону": яку інформацію експертка не радить писати класним керівникам у загальний чат

Як вчителю отримати автоматичну відстрочку?

Адвокат зауважив, що керівник школи або опорного закладу через відповідну інтегровану систему ПАК АІКОМ самостійно має підтверджувати наявність умов для відстрочки педагога.

Натискання позначки означає, що директор школи підтверджує відповідність педагога вимогам законодавства, а саме:

працівник є педагогом школи;

працевлаштований у закладі освіти за основним місцем роботи;

має педагогічне навантаження не менше ніж 0,75 ставки.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Після підтвердження працівника автоматично вносять до відповідного реєстру Міноборони для поновлення відстрочки.

Дивіться також Українським педагогам нарешті підвищили зарплату

До яких новацій цьогоріч мають готуватися учителі?