Як відбувається процес продовження відстрочки для учителів: етапи
- Вчителі можуть отримати відстрочку від мобілізації.
- Адвокат назвав алгоритм отримання підтвердження та продовження відстрочки.
Вчителі в Україні мають право на отримання відстрочки від мобілізації. Однак для цього треба виконати кілька умов.
Адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA" повідомив алгоритм отримання підтвердження відстрочки для учителів шкіл. А також – її продовження, розповідає 24 Канал.
Як вчителю отримати автоматичну відстрочку?
Адвокат зауважив, що керівник школи або опорного закладу через відповідну інтегровану систему ПАК АІКОМ самостійно має підтверджувати наявність умов для відстрочки педагога.
Натискання позначки означає, що директор школи підтверджує відповідність педагога вимогам законодавства, а саме:
працівник є педагогом школи;
працевлаштований у закладі освіти за основним місцем роботи;
має педагогічне навантаження не менше ніж 0,75 ставки.
Після підтвердження працівника автоматично вносять до відповідного реєстру Міноборони для поновлення відстрочки.
До яких новацій цьогоріч мають готуватися учителі?
- У Державному бюджеті на 2026 рік заклали підвищення зарплат учителів, викладачів та науково-педагогічних працівників. Мовиться про 30% з 1 січня і 20% з 1 вересня, повідомляли у МОН України.
- У 2025 році також запровадили нові інструменти професійного розвитку педагогів. Мовиться, зокрема, про модель фінансування підвищення кваліфікації "Гроші ходять за вчителем".
- Уряд погодив, що педагогічний стаж учителів у верифікованих українських суботніх і недільних школах за кордоном зараховуватимуть на загальних підставах.
- 2026 року пройти педагогічну сертифікацію матимуть можливість 5 тисяч шкільних учителів. Взяти у ній участь зможуть учителі початкових класів, математики, української мови та літератури, історії та англійської мови.