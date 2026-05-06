Скільки українська молодь проводить часу за екраном: цифри неприємно вражають

Молодь в Україні проводить перед екранами від 6 до 16 годин на добу. Батьки здебільшого тривалість користування гаджетами не контролюють.

Про це повідомили у Службі освітнього омбудсмена. Там посилаються на результати дослідження.

Скільки часу молодь витрачає на гаджети?

За даними дослідження, саме молодь віком 14 – 23 років чимало часу проводить перед екраном. Зокрема, постійно гортає стрічку під час навчання чи спілкування.

Молодші українці також можуть користуватися відразу кількома пристроями. Під час навчання чи гри на комп'ютері вони можуть паралельно "сидіти" в тіктоці чи інстаграмі. Здебільшого джерелом інформації для них є відео.

Що цікаво, молодь віком 14 – 17 років найсильніше підлаштовується під мовні алгоритми і може переглядати російськомовний контент за інерцією.

Так, у Службі наголошують, що варто формувати в учнів медіаграмотність, критичне мислення та вплив цього контенту на них. Також батькам пропонувати дітям менше часу проводити перед екраном і дивитися, на якість відео.

Як використовують мобільні телефони у школі?

Також близько половини опитаних учнів заявили, що використовують телефони у школі для навчання з дозволу вчителя. Кажуть, що для цього є відповідні правила. 27% опитаних сказали, що телефони у класі заборонені. Лише 6% повідомили про відсутність обмежень на користування під час навчання у школі телефонів.

Зверніть увагу! Школи в Україні повинні розробити та погодити правила доступу і перебування працівників та учнів, а також інших осіб на території та в приміщеннях закладу освіти.

Як мобільні впливають на учнів?

Загалом вважають, що використання мобільних телефонів у школах негативно впливає на учнів. Зокрема, знижує концентрацію уваги та погіршує рівень комунікації між собою.

У початковій школі 74% опитаних взагалі заборонили б використання мобільних. За обмежене використання – 23%.

У середній школі заборону використання підтримують 39%, обмеження використання – 48%, дозвіл – 12%.

Чи заборонять мобільні у школах України?