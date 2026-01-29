Молдова чи Молдавія: як називати нашу країну-сусідку, щоб не образити нікого
- Правильна назва країни українською мовою – Молдова, а не Молдавія, що є архаїзмом з радянських часів.
- Молдова відома своїм виноробством, етнічним розмаїттям і культурними скарбами, а столиця – місто Кишинів.
З розпадом Радянського Союзу чимало країн отримали свої нові назви. Втім, старше покоління, за звичкою, тепер уже припускається помилок у їх назві.
Чому не варто називати країну Молдавією, розповідаємо, опираючись на мовознавця Олександра Авраменка.
Яка назва країни правильна?
Цю південну сусідку України точно знають усі, але в назві допускаються поширеної помилки, яка ще залишилися з радянських часів – Молдавія.
Правильно українською мовою називати цю країну – Молдова. Офіційна назва держави після проголошення незалежності у 1991 році – Republica Moldova (Респу́бліка Молдо́ва). Українська мова, як і більшість європейських мов, відтворює саме цей варіант.
Назва "Молдова" походить від річки Молдова, чия долина була політичним центром раннього Молдавського князівства. Сьогодні вона протікає на території Румунії. А про назву річки уже існує кілька легенд
Цікаво! Назва річки "Молдова" походить із легенди про дівчину, на ім'я Молдова, що чекала свого коханого з війни, проте він загинув і її хотіли видати заміж за заможного пана і Молдова натомість стрибнула у річку. Інша версія – у річці загинув під час полювання, улюблений пес князя Драгоша І – Молдова. Князю сподобалася місцина і він тут оселився.
Колоніальний спадок СРСР спричинив звичку називати країну "Молдавією", оскільки у той час ця територія мала назву – Молдавська РСР. Тому "Молдавія" можна використовувати тільки в історичному контексті, коли мова йде про часи існування Радянського Союзу.
Такі помилки існують і у назвах інших європейських країн та країн колишнього Союзу – Венгрія, Словакія, Турція, Арменія, про їх правильні назви 24 Канал писав раніше.
Назва Молдова – це не лише мовна норма, а й повага до самоназви країни та відмова від радянських кальок. Використання "Молдавія" сьогодні сприймається як архаїзм або помилка.
Що ви знаєте про Молдову?
Молдова – невелика країна Східної Європи, яка дивує своїм виноробством, етнічним розмаїттям та культурними скарбами. Попри компактні розміри, вона має чимало унікальних рекордів і цікавих особливостей.
- Молдова – країна в південно-східній Європі.
- Столиця Молдови – місто Кишинів, де мешкає близько 700 тисяч осіб.
- Населення країни – близько 2,6 – 3,6 мільйона осіб. Щільність населення — понад 130 осіб на квадратний кілометр, що робить її густонаселеною країною Європи.
- День незалежності – 27 серпня 1991 року.
- Молдова не має виходу до моря, але її чорноземи – одні з найродючіших у світі.
- Найвища точка країни – гора Баланешти (429 метри).
- У країні є лише один національний парк – "Оргеєв", відомий скельними монастирями та мальовничими краєвидами.
- Молдова входить до 20 світових виробників вина. У селі Мілештій Міч розташований найбільший винний підвал у світі – понад 200 кілометрів тунелів із мільйонами пляшок вина. Ще один винний комплекс – Кріково, де зберігається колекція вин світових лідерів.
- Молдова займає 7-ме місце у світі за вирощуванням волоських горіхів.
- Офіційна мова – румунська, але поширені також українська, російська та гагаузька.
- У Молдові є село Сахарна, відоме монастирем і легендою про "слід святого" на камені.
- Найстаріший діючий монастир – Капріянський, заснований у XV столітті.
- У місті Сороки знаходиться фортеця Сорока, одна з найкраще збережених середньовічних фортець регіону.
- Молдова має унікальну етнічну мозаїку: молдовани, українці, росіяни, болгари, гагаузи
Тому, повага до іншої культури та країни розпочинається з назви. Називайте нашу сусідку, яку можна побачити через Дністер у Вінницькій області, країну правильно. І при нагоді – обов'язково відвідайте.