"Результативність нульова": чи мають вчителі стежити за мовою учнів на перервах

Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова розповіла, чи повинні вчителі стежити за тим, якою мовою учні спілкуються між собою на перервах. При цьому зауважила, що примус щодо підлітків має зворотний ефект.

Тому принцип примусу може не виправдати очікувань. Про це Кузьмичова розповіла в інтерв'ю УП.

Чи мають вчителі контролювати мову спілкування учнів?

Посадовиця зазначила: якщо мовиться про те, щоб за кимось стежити, контролювати, робити зауваження, але сам вчитель говорить з іншими російською мовою, очевидно, що результативність таких дій нульова. Найкращим інструментом є власний приклад.

Коли йдеться про примус, то результат у переважній більшості випадків не виправдовує наших очікувань. Тому що примус, тим паче щодо підлітків, має зворотний ефект,

– зауважила вона.

І додала, що заборона російської мови може бути не обов'язково в форматі зауваження, а через розмову чи дискусію на уроці. Мовиться про середовище, яке мотивує, а не лише про зауваження і покарання.

Крім того, для підлітків важлива модність мови. Це мова людей, які викликають у дітей авторитет, мова комп'ютерних ігор, музики тощо,

– резюмувала заступниця міністра.

