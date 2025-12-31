"Українська – мова села": як переконати підлітків не спілкуватися російською

Підлітків в Україні можуть цькувати за спілкування українською мовою. Тому більшість з них може обрати перехід на мову російську.

Зокрема, в особистісному спілкуванні. Цю проблему підсилює і оманливе твердження про те, що говорити українською не модно, бо це мова села. 24 Канал з посиланням на заяву філологині та популяризаторки української мови Марії Словолюб в інтерв'ю Аліні Доротюк розповідає, як змінити цю ситуацію.

Як переконати підлітків не спілкуватися російською?

Філологиня відповіла тим, хто каже, що за українську не цькують.

Цькують за українську, багато цькують, мене цькують, наприклад, дітей. А в дітей, оскільки в них ще не сформоване відчуття особистих кордонів, критики і багатьох інших моментів, що ж відбувається? Оцей наратив: "Українська – це мова села". Це дуже плачевно. І взагалі я не розумію, чому таке дивне ставлення до села, тому що село – це колиска української нації,

– розповідає Словолюб.

Вона також нагадала: радянський режим намагався знищити українське село, адже саме зі сіл виходять інтелектуали.

Цікаво! У МОН України повідомили, що молодь в Україні щороку демонструє кращі результати щодо володіння українською мовою. Однак кількість тих, хто користується нею в побуті, зменшується, зазначає Укрінформ.

Словолюб при цьому розповіла, як протидіяти тому, що підлітки зараз спілкуються російською. Вона вважає, що варто застосовувати метод пояснення.

Проводити заходи, кричати буквально зі всіх усюд. Наприклад, ми розуміємо, що куріння – це погано. Чому я це розумію? Так само і тут потрібно подавати приклад, що є якісний контент, є неякісний контент, навіть незважаючи на мову. Ти обираєш – або ти дивишся те, або ти дивишся те. Те допомагає тобі ставати кращою версією себе, вдосконалюватись, а те тебе, навпаки, пригнічує, деморалізовує і впливає негативно,

– вважає популяризаторка нашої мови.

Чому мовна ситуація у школах Києва є тривожною?