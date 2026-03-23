Що відомо про НМТ у 2026 році?

  • 5 березня стартувала реєстрація на НМТ-2026. Триватиме до 2 квітня.
  • Основна сесія тестування буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
  • На НМТ буде 4 предмети. Обов'язково учасники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
  • Мультитест триватиме протягом одного дня у межах двох етапів.
  • На НМТ планують використовувати відеонагляд і металошукачі.
  • 2026 року для реєстрації на НМТ від школярів, які закінчують школу цьогоріч, також вимагатимуть довідку із закладу освіти.
  • УЦОЯО недавно оприлюднив демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів.