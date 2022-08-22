Яким буде навчання з 1 вересня в школах Дніпра

1 вересня починається новий навчальний рік у школах. Яким він буде у Дніпрі – читайте в матеріалі 24 каналу.

Безпекова ситуація в місті

Дніпро поза сумнівами фігурував у планах росії, тих самих, що передбачали "перемогу за 3 доби". На щастя, цього не сталося – російська армія отримала болючих ляпасів й змушена була відступати з-під Києва, зійшов нанівець наступ під Ізюмом, провалилися плани росіян на Донбасі та на запорізькому напрямку.

Навчання онлайн чи офлайн До чого готуватися школярам в Україні

Ворог не зумів прорватися до Дніпра, але регулярно обстрілює місто за допомогою ракет. Внаслідок обстрілів гинуть люди та руйнується інфраструктура. Таким чином, небезпека обстрілів у місті залишається.

Уряд ще в червні рекомендував за можливості повернутися до очного навчання, але поклав остаточне рішення на міські військово-цивільні адміністрації.

З огляду на це 17 серпня на засідання міської ради Дніпра було ухвалено рішення розпочати новий навчальний рік у місті дистанційно.

Ми проводили консультації з батьками. Близько 80% з них підтримують це рішення, — зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов за підсумками голосування на 26-ї чергової сесії міськради.

Як будуть проходити заняття

Таким чином, з 1 вересня у Дніпрі у школах буде лише онлайн-навчання.

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Уроки проводитимуть у так званому "спільному форматі" — коли діти разом із вчителем проводять велику відеоконференцію. Також будуть індивідуальні заняття — коли дитина виконує завдання, а потім відправляє їх педагогу на перевірку.

Гібридний варіант –очне навчання з елементами дистанційного, коли практичні заняття будуть проходити разом з педагогами в школі, а теорію діти мають опановувати дистанційно, чиновники відкинули. По-перше, чимало шкіл міста не мають надійних укриттів чи бомбосховищ, по-друге, постійні повітряні тривоги та евакуації точно не будуть запорукою ефективного навчання.

Також ніхто не готовий брати на себе відповідальність за життя дітей, адже школи з великою кількістю дітей будуть "ласими цілями" для росіян. Вони вже не раз доводили, що нічого святого для них нема, а теракт для московитів є інструментом політичного тиску.

Організація навчання

Щоб отримати необхідну інформацію про організаційні моменти, розклад занять та особливості навчального процесу батькам необхідно звернутись до класних керівників або адміністрації шкіл.

Улітку для освітян провели марафон із тренінгами, аби зробити онлайн-навчання більш ефективним. Нині педагоги Дніпра, зокрема й ті, що виїхали з міста, готові повернутися до дистанційного викладання, – Борис Філатов розповідає про підготовку вчителів до онлайн-навчання.

Чи можуть бути зміни

Форма організації освітнього процесу може змінюватися впродовж навчального року. Це буде залежати від безпекової ситуації у місті.

Інші варіанти

Запропонований владою Дніпра дистанційний варіант навчання – не єдиний можливий. Батьки також мають повне право обрати варіант екстернату або сімейну форму навчання. Також можна обрати дистанційні школи в інших містах, як державні, так і приватні.

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