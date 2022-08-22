Ситуация с безопасностью в городе

Днепр вне сомнений фигурировал в планах россии, предсказывавших "победу за 3 суток". К счастью, этого не произошло – русская армия получила болезненные пощечины и вынуждена была отступать из-под Киева, сошло на нет наступление под Изюмом, провалились планы россиян на Донбассе и на запорожском направлении.

Обучение онлайн или офлайн К чему готовиться школьникам в Украине

Враг не сумел прорваться к Днепру, но регулярно обстреливает город с помощью ракет. В результате обстрелов гибнут люди и разрушается инфраструктура. Таким образом, опасность обстрелов в городе остается.

Правительство еще в июне рекомендовало по возможности вернуться к очной учебе, но возложило окончательное решение на городские военно-гражданские администрации.

Учитывая это, 17 августа на заседание городского совета Днепра было принято решение начать новый учебный год в городе дистанционно.

Мы проводили консультации с родителями. Около 80% из них поддерживают это решение, – отметил городской голова Днепра Борис Филатов по итогам голосования на 26-й очередной сессии горсовета.

Как будут проходить занятия

Таким образом, с 1 сентября в Днепре в школах будет только онлайн-обучение.

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Уроки будут проводить в так называемом "общем формате" – когда дети вместе с учителем проводят большую видеоконференцию. Также будут индивидуальные занятия – когда ребенок выполняет задание, а затем отправляет их педагогу на проверку.

Гибридный вариант – очное обучение с элементами дистанционного, когда практические занятия будут проходить вместе с педагогами в школе, а теорию дети должны овладевать дистанционно, чиновники отвергли. Во-первых, многие школы города не имеют надежных укрытий или бомбоубежищ, во-вторых, постоянные воздушные тревоги и эвакуации точно не будут залогом эффективного обучения.

Также никто не готов брать на себя ответственность за жизнь детей, ведь школы с большим количеством детей будут "лакомыми целями" для россиян. Они уже не раз доказывали, что ничего святого для них нет, а теракт для московитов – инструмент политического давления.

Организация обучения

Чтобы получить необходимую информацию об организационных моментах, расписание занятий и особенности учебного процесса родителям необходимо обратиться к классным руководителям или администрации школ.

Летом для педагогов провели марафон с тренингами, чтобы сделать онлайн-обучение более эффективным. Сейчас педагоги Днепра, в том числе и выехавшие из города, готовы вернуться к дистанционному преподаванию, – Борис Филатов рассказывает о подготовке учителей к онлайн-обучению.

Могут ли быть изменения

Форма организации образовательного процесса может изменяться в течение учебного года. Это будет зависеть от ситуации в городе.

Другие варианты

Предложенный властями Днепра дистанционный вариант обучения не единственно возможный. Родители также имеют полное право выбрать вариант экстерната или семейную форму обучения. Также можно выбрать дистанционные школы в других городах как государственные, так и частные.

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