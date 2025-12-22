Виші та коледжі отримають сотні мільйонів гривень: на що передбачили кошти

Понад 460 мільйонів гривень скерують на підтримку автономного енергоживлення закладів освіти в Україні. Також – на розрахунки за комунальні послуги для вишів і коледжів.

Таке рішення ухвалив уряд. Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці міністра освіти і науки Оксена Лісового.

На що скерують кошти?

Посадовець розповів, що заклади освіти зараз стикаються з двома практичними потребами.

Перша – забезпечення безперервності навчання у час відключень світла. Тож, за словами міністра, 125 мільйонів гривень спрямують на придбання генераторів, акумуляторів (зарядних станцій) та інверторів.

Таке обладнання дозволить університетам, коледжам і державним школам підтримувати роботу критично важливих систем і продовжувати навчання навіть у час відсутності світла,

– акцентував міністр.

Друга – збереження фінансової стійкості закладів освіти. Уряд при цьому погодив перерозподіл видатків держбюджету для своєчасної оплати спожитих комунальних послуг та енергоносіїв:

для коледжів – 113,9 мільйона гривень;

для вишів – 220,5 мільйона гривень.

Лісовий запевнив, що ці рішення є критично важливими в умовах системних атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру.

