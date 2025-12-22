Укр Рус
22 грудня, 17:47
2

Виші та коледжі отримають сотні мільйонів гривень: на що передбачили кошти

Марія Волошин
Основні тези
  • Уряд України виділив понад 460 мільйонів гривень для підтримки автономного енергоживлення закладів освіти.
  • Зокрема, 125 мільйонів передбачили на генератори та інвертори.

Понад 460 мільйонів гривень скерують на підтримку автономного енергоживлення закладів освіти в Україні. Також – на розрахунки за комунальні послуги для вишів і коледжів.

Таке рішення ухвалив уряд. Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці міністра освіти і науки Оксена Лісового.

На що скерують кошти? 

Посадовець розповів, що заклади освіти зараз стикаються з двома практичними потребами. 

Перша – забезпечення безперервності навчання у час відключень світла. Тож, за словами міністра, 125 мільйонів гривень спрямують на придбання генераторів, акумуляторів (зарядних станцій) та інверторів. 

Таке обладнання дозволить університетам, коледжам і державним школам підтримувати роботу критично важливих систем і продовжувати навчання навіть у час відсутності світла,
 – акцентував міністр.

Друга – збереження фінансової стійкості закладів освіти. Уряд при цьому погодив перерозподіл видатків держбюджету для своєчасної оплати спожитих комунальних послуг та енергоносіїв:

  • для коледжів – 113,9 мільйона гривень;
  • для вишів – 220,5 мільйона гривень.

Лісовий запевнив, що ці рішення є критично важливими в умовах системних атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру. 

Чи передбачили кошти на реформу шкільного харчування?

  • Уряд заклав 14,4 мільярда гривень на реалізацію реформи шкільного харчування у 2026 році, повідомила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.
  • Вона додала, що держава систематично виділяє й закладає у бюджеті кошти і на модернізацію харчових блоків.
  • За її словами, за два роки реформи також вже модернізували 215 харчоблоків у школах.
  • На цю мету цьогоріч заклали 960 мільйонів гривень. На наступний рік передбачили 1 мільярд гривень.