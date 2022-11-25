Навчальний день зазнає змін: як вчитимуться школярі у Києві наступного тижня

Київ досі страждає через значні проблеми із електроенергією після 23 листопада. Саме у цей день Росія завдала чергової масованої ракетної атаки по Україні.

Проблеми зі світлом значно впливають і на навчання у закладах освіти. Так, з 28 листопада навчання у школах столиці України зазнає змін.

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Як вчитимуться школярі у Києві наступного тижня

Із 28 листопада навчання в школах Києва в офлайн та в онлайн режимах починатиметься та закінчуватиметься у світловий проміжок дня: з 09:00 до 16:00 години.

Щоб максимально зменшити залежність шкіл від відключень електроенергії, місто запроваджує цей режим мінімум до початку зимових канікул. Який графік навчання буде в наступному році, вирішуватимуть вже в січні,

– повідомили у КМДА.

‍Також чиновники повідомили, що ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Повторення пройденого на наступному уроці є обов'язковим.



️Для учнів початкових класів – до уроків та після них – працюватимуть групи подовженого дня.

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Скільки дітей вчиться у школах Києва та коли у них канікули

Після закінчення осінніх канікул за парти в очному форматі повернулись 111,5 тисячі школярів із майже 236,4 тисячі дітей, які перебувають у Києві.

️Зимові канікули триватимуть у столиці з 26 грудня до 27 січня.

У цей час школи прогріватимуть мінімально для збереження системи опалення. Учителі матимуть змогу піти за бажанням в оплачувану відпустку.

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