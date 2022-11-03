Школярі Київщини повертаються до очного навчання

Через повномасштабну війну більшість українських школярів змушені вчитися онлайн. Усім іншим теж можуть змінювати форму навчання через постійні обстріли ворога.

Так, днями учні на Київщині вчилися онлайн протягом двох днів. Усе через загрозу російських обстрілів.

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Школярі на Київщині повертаються до очного навчання

Так, школи Київщини після тимчасової вимушеної дистанційної роботи відновлюють навчання в очному та змішаному форматах.

До слова, навчання триває у 559 школах області. Дистанційно працює 186 закладів, очно та за змішаною формою – 373.

Офлайн та змішаному форматах працюють школи у таких районах:

Білоцерківський – 96 закладів;

Бориспільський – 67 закладів;

Броварський – 40 закладів;

Бучанський – 59 закладів;

Вишгородський – 15 закладів;

Обухівський – 60 закладів;

Фастівському – 36 закладів.

Крім того, на канікулах зараз – учні 23 шкіл пристоличного регіону.

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Як раніше вчилися учні на Київщині

З 26 жовтня усі заклади освіти Київської області отримали змогу відновити навчання в очному та змішаному форматах.

Діти могли знову ходити до школи завдяки покращенню рівня безпекової ситуації в області. Однак навчання очно відбувалося лише у тих освітніх закладах, які мають надійні укриття.

99% шкіл області осінні канікули перенесли на зиму.

До слова, очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що освітні заклади Київщини на 100% готові до опалювального сезону.

Осінні канікули для школярів Києва почалися 31 жовтня і триватимуть до 6 листопада включно, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

З 1 та 2 листопада школи Київщини працювали дистанційно. Таке рішення ухвалили на засіданні Оперативного штабу ради оборони Київщини через загрозу російських обстрілів. Дитсадки до 2 листопада працювали у режимі чергових груп.

З 7 жовтня у Києві розпочали опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків.