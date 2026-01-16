Як вчитимуться учні шкіл та профтехів у Житомирі

З 20 січня у Житомирі учні шкіл та профтехів повертаються до очного навчання. Такий формат діятиме і для закладів позашкільної освіти міста.

Таке рішення ухвалила комісія з питань ТЕБ та НС. Про це інформує 24 Канал із посиланням на повідомлення Житомирської міськради.

Як вчитимуться учні у Житомирі?

Так, з вівторка, 20 січня, учні шкіл, закладів професійно-технічної та позашкільної освіти повертаються на очне навчання.

У разі ускладнень у роботі окремих закладів освіти, зокрема перебоїв з електро- чи теплопостачанням, керівники мають право самостійно ухвалювати рішення щодо форми організації освітнього процесу. Це може бути очна дистанційна або змішана форма. Такі рішення ухвалюють на засіданнях педагогічних рад з урахуванням реальної ситуації та безпекових умов.

Про рішення керівників закладів освіти щодо формату навчання мають своєчасно повідомляти учнів, батьків та педагогів.

Які зміни в навчальному процесі відбудуться?