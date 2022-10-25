Скільки дітей зараз вчиться та яка кількість шкіл працює в Україні
Джерело:Сергій Шкарлет
Майже два місяці триває новий навчальний рік в Україні, попри війну. Хоча Росія продовжує тероризувати нашу державу обстрілами та атаками дронів-камікадзе.
Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет розповів, що кількість учнів, які вчаться очно та змішано, щоразу зростає. Так, до офлайн-формату долучилося ще понад 167 тисяч учнів, до змішаного – понад 278 тисяч школярів.
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Скільки учнів навчається в Україні
Станом на 25 жовтня, за словами очільника МОН, у школах нашої держави навчається майже 4 мільйони учнів.
З них:
- очно – понад 790 тисяч;
- дистанційно – майже 2,3 мільйони;
- змішано – понад 901 тисяча.
У школах при цьому відкрили понад 25 тисяч інклюзивних класів. Там здобуває освіту близько 35 тисяч учнів з особливими потребами.
Також у школах та підконтрольній Україні території вчиться майже 165 тисяч школярів-переселенців та близько 98 тисяч учнів із тимчасово окупованих територій.
Скільки шкіл працює
Сергій Шкарлет додав, що навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави.
- у майже 3,1 тисячі – очно;
- у понад 6,3 тисячі – онлайн;
- у близько 3,5 тисячі – у змішаному форматі.
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Як зараз триває навчання у школах України
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе.
- Ворог завдає ударів зокрема по об'єктах енергетичної сфери. Через це виникають проблеми зі світлом у багатьох регіонах України.
- Проблеми з електроенергією впливають і на навчання дітей. Частина з них змушена йти на канікули.
- Освітні заклади Київщини протягом 24 – 28 жовтня надалі працюватимуть дистанційно. Це рішення влада області ухвалила через посилену загрозу ракетних обстрілів з боку Росії.
- На Волині, у Ковелі, через проблеми зі світлом після ракетних ударів Росії запровадили тижневі канікули у школах, розповіла головна спеціалістка відділу освіти міськради Лідія Заславська.
- У Луцьку ухвалили рішення не зупиняти навчання, розповів очільник міського департаменту освіти Віталій Бондар. З 24 жовтня усі заклади освіти міста працюють у звичному режимі.
- Минулого тижня влада Рівного повідомила, що школярі на осінні канікули не підуть. Однак суботній терор Росії ситуацію змінив. Дітей таки відправляють на відпочинок. Канікули у школах Рівного триватимуть тиждень – з 24 жовтня до 28 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.