Яким буде навчання з 1 вересня в школах Миколаєва

1 вересня в українських школах розпочинається новий навчальний рік. Яким він буде для школярів з Миколаєва – читайте в матеріалі 24 каналу.

Ситуація в місті

З початку великого російського вторгнення Миколаїв на мапі став великою червоною плямою. Місто має велике стратегічне значення, адже прикриває шлях на Одесу. Завданням росіян було захопити весь Південь України, але Миколаїв виявився їм не по зубах.

Важливо Яким буде навчання з 1 вересня в школах України

Ворог втратив чимало людей та техніки, але так і не зумів захопити Миколаїв. За це росіяни вирішили помститися та влаштували бомбардування міста з усього, що могло летіти, вибухати та вбивати. Жертвами росіян стали понад 120 цивільних мешканців міста, на жаль, серед них була дитина.

Окупанти вже давно не мріють про захоплення міста, їх завдання максимум – втриматись самим на правому березі Дніпра, проте, небезпека обстрілів Миколаєва зберігається, місто залишається у прифронтовій зоні, має проблеми з водою та енергетикою.

У Миколаєві та області надзвичайно складна безпекова ситуація / Фото Міносвіти

Наразі з 480 000 тисяч жителів у Миколаєві залишись приблизно 230 000. Тобто, понад половина мешканців міста вимушені були залишити рідні домівки (в основному це діти та жінки). Евакуація з Миколаєва триває.

Чи буде навчання у Миколаєві

Кабмін рекомендував почати новий навчальний рік в Україні 1 вересня в очному форматі, проте, лише там, де це відносно безпечно.

Усе навчання у школах Миколаєва буде здійснюватись українською – ніякої мови окупантів. 17 червня 2022 року на засіданні виконкому Миколаївської міської ради прийнято рішення №367 "Про заборону використання російської мови в закладах загальної середньої освіти міста Миколаєва, що належить до комунальної форми власності".

Рівень "безпечності" має визначати військово-цивільна адміністрація. Також у Міносвіти дали батькам право визначати, як саме вони хочуть, щоб навчались їх діти – очно або дистанційно. Серед батьків організовані опитування.

За темою Як працюватимуть садки і школи в Україні у разі повітряної тривоги

Великої дискусії у Миколаєві з цього приводу не було: місто наразі є небезпечним для життя, росіяни, що дурні, гатять по навчальних закладах і, схоже, мають за ціль, убити якомога більше цивільних, щоб залякати ракетним терором та зламати спротив, проте отримують зворотний результат.

росія постійно обстрілює українські школи / Фото Миколаївська міська рада

З огляду на це влада міста ухвалила рішення, що більшість шкіл Миколаєва будуть в умовах воєнного стану працювати дистанційно. Проте, будуть створені умови й для охочих навчатись офлайн. Чиновники зазначають, що це не буде класичний офлайн, до якого усі звикли у мирний час, а поєднання форм очного та дистанційного навчання.

Ті родини з дітьми, які виїхали з тимчасово окупованих територій і залишились у Миколаєві, можуть подати документи до будь-якого закладу загальної середньої освіти. Якщо безпекова ситуація дозволить, учні зможуть навчатись очно, тобто у будівлі школи. Якщо ж це буде неможливо, учні здобуватимуть освіту онлайн,

– мер Миколаєва Олександр Сенкевич розпові про особливості організації навчального процеса у місті.

Зазначимо, що очне навчання можливе лише за умови, що у школі є бомбосховище або укриття, обладнане належним чином і перевірене фахівцями ДСНС.

Дистанційне навчання

Умови зарахування до шкіл на навчальний рік-2022/2023: подавати документи можна в електронному вигляді, поштою або скан-копії через довірену особу.

Дистанційне навчання – це звичайне навчання, перенесене у віртуальний світ системи Moodle чи Google Клас. Це відеоуроки, тести та завдання для школярів 5 – 11 класів.

Читайте також Навчання онлайн чи офлайн До чого готуватися школярам в Україні

На постійній основі класи із дистанційною формою навчання є у трьох закладах Миколаєва:

5 – 9 класи – у Миколаївській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів №57 імені Тараса Шевченка;

9 класи – у Миколаївській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів №57 імені Тараса Шевченка; 10 – 11 класи – у Миколаївському класичному ліцеї (профільні предмети: українська мова, література, історія, правознавство);

11 класи – у Миколаївському класичному ліцеї (профільні предмети: українська мова, література, історія, правознавство); 10 – 11 класи – у Миколаївському морському ліцеї імені М. Александрова (профільні предмети: математика, фізика).

Кількість місць у дистанційних класах необмежена. За необхідності будуть відкриті додаткові класи, обіцяють міські чиновники.

Як подати заяву на навчання у Миколаєві:

перейдіть за посиланням на сайт управління освіти та ознайомтесь із закладами освіти Миколаєва.

оберіть заклад освіти (на гугл карті або у переліку);

заповніть форму "Запрошуємо на навчання";

очікуйте на дзвінок від представника закладу освіти протягом 3-х днів.

Росіяни влучили по двох найбільших університетах Миколаєва – дивіться відео: