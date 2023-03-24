Цьогорічні учасники НМТ можуть пройти демотест з біології

Тест містить 30 завдань. Пройти його можна вже сьогодні.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Учасники НМТ можуть пройти демотест з біології

За структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демоваріант аналогічний вступному тесту. Все ж інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ.

Під час виконання тесту ви можете вибирати послідовність виконання завдань. Після завершення роботи отримаєте результат.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Якщо у вас зараз нестабільний інтернет або немає можливості працювати протягом 1 години, можете завантажити тест на свій комп'ютер.

Демоваріант тесту з біології доступний за посиланням.

Які демоваріанти тестів вже оприлюднив УЦОЯО

Український центр оцінювання якості освіти раніше опублікував на своєму сайті демонстраційні тести НМТ з таких предметів: