Найкращі учасники НМТ-2025 отримають стипендії від президента
- Президент України Володимир Зеленський призначив 297 стипендій учасникам НМТ за найвищі результати.
- У 2025 році на НМТ зареєструвалося понад 317 тисяч учасників.
Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії учасникам національного мультипредметного тесту. Але лише тим, які цьогоріч продемонстрували найвищі результати на тестуванні.
Загалом стипендій – 297. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Що відомо про стипендії?
Призначення відбулося відповідно до Положення про виплату президентських стипендій учасникам НМТ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 347 (зі змінами).
Цікаво! Володимир Зеленський анонсував підвищення стипендій студентам у 2026 році, повідомив Укрінформ.
Перелік сформували з урахуванням пропозицій Українського центру оцінювання якості освіти від 16 вересня 2025 року.
Перелік стипендіатів додали у документі за посиланням.
Що відомо про НМТ-2025?
- 2025 року учасники НМТ складали три обов'язкові предмети (українську мову, математику та історію України), а також ще одну дисципліну на вибір.
- Перевірка знань відбувалася протягом одного дня – упродовж чотирьох годин із 20-хвилинною перервою між двома двогодинними частинами.
- Українці критикували цю модель НМТ через те, що вона була дуже виснажливою для випускників.
- Загалом у 2025 році на НМТ зареєструвалося понад 317 тисяч учасників. З них чверть (25,4%) складали випускники шкіл минулих років.
- Крім України, тестування організували ще в 33 країнах.
- Для складання іспиту в територіальні центри тестування з'явилося понад 284 тисячі людей – 91,45% від зареєстрованих.