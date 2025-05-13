НМТ-2025 розпочинається: які важливі нюанси повинні пам'ятати учасники

14 травня стартує національний мультипредметний тест у 2025 році. Його результати будуть потрібні абітурієнтам для вступу у виші України.

24 Канал розповідає про всі етапи та нюанси, які повинні знати цьогорічні вступники, які складають тестування.

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Які предмети будуть на НМТ

Цьогоріч учасники НМТ складатимуть загалом чотири предмети. Три будуть обов'язкові і один – на вибір.

Обов'язкові такі:

українська мова;

математика;

історія України.

Обрати четвертим предметом можна було з такого переліку:

українська література;

іноземна мова;

географія;

фізика;

хімія;

біологія.

Як і де відбуватиметься тестування

Національний мультипредметний тест у 2025 році відбуватиметься у межах основної і додаткової сесій. Основна триватиме протягом 14 травня – 25 червня; додаткова – упродовж 14 – 25 липня. Тестування відбуватиметься онлайн у спеціально створених екзаменаційних центрах.

На складання НМТ-2025 передбачили 4 години, які поділені на два блоки. Перші дві години виділяють на тести з української мови та математики. Потім буде перерва на 20 хвилин. А наступні дві години – робота з завданнями з історії України та предмета за вибором.

Організатори наголошують, що розподіляти час на виконання завдань у межах одного блоку випускники можуть на власний розсуд. Змінювати перерозподіл часу між блоками не можна. Під час 20-хвилинної перерви учасники зможуть перекусити.



Основні дати НМТ-2025 / УЦОЯО

Скільки осіб зареєструвалися на мультитест

Реєстрація на тестування також тривала у межах двох етапів. Основний відбувався протягом 6 березня – 3 квітня 2025 року; додатковий розпочався 9 травня і триває до 14 травня.

У межах основного періоду реєстрації 312 тисяч осіб отримали повідомлення про успішну реєстрацію і можливість сформувати сертифікат НМТ. Зокрема, 234 841 цьогорічних і 77 649 торішніх випускників. Серед них 292 419 мають намір складати тестування в Україні, а 20 071 – за кордоном.

Цікаво! Найпопулярніший вибірковий предмет – англійська мова.

Де за кордоном можна скласти НМТ

За кордоном тимчасові екзаменаційні центри створять у 57 містах 32 країн. Відбуватиметься основна сесія тестування попередньо у таких країнах: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія і Швеція. Детальніше тут.

Де вказані дата й місце проведення НМТ

У запрошеннях на тестування зазначили дату й час проведення НМТ, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), у якому відбуватиметься тестування.

Зверніть увагу! Інформація про місце тестування призначена лише для учасників НМТ. УЦОЯО закликає утриматися від її поширення та розголошення особистих даних іншим.

Для учасників, які братимуть участь в НМТ в Україні, початок тестування зазначили за київським часом. Натомість для тих, хто проходитиме НМТ за кордоном, – відповідно до місцевого часу населеного пункту, де розташований ТЕЦ. В УЦОЯО радять заздалегідь ознайомитися із запрошенням і спланувати маршрут до ТЕЦ. Запізнення на тестування недопустиме.

Скільки балів треба набрати, щоб скласти тест

Аби скласти НМТ, необхідно набрати не менше ніж 15% від загальної кількості тестових балів. Мінімальні та максимальні бали з кожного предмета такі:

українська мова – 7 – 45;

українська література – 7 – 45;

математика – 5 – 32;

історія України – 8 – 54;

іноземна мова – 5 – 35;

біологія – 7 – 46;

фізика – 5 – 32;

хімія – 6 – 40;

географія – 7 – 46.

Перша цифра, мінімальна, дорівнює 100 балам, а друга – 200.

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Коли будуть відомі результати іспиту

Після складання тестування з усіх чотирьох предметів вступник побачить свої результати на сторінці учасника тестування. Далі ці бали треба перевести в конкурсний бал за шкалою 100 – 200 з допомогою таблиці переведення тестових балів НМТ. Це дозволить одразу після іспитів зорієнтуватися у власних шансах на вступ.

Оцінка за шкалою 100 – 200 балів є рейтинговою. Її розраховують на основі таблиць переведення тестових балів з української мови, математики, історії України, української літератури, географії, біології, фізики, хімії та іноземної мови у шкалу 100 – 200.

Важливо! Учасники основної сесії НМТ дізнаються офіційні результати до 4 липня, а додаткової – до 30 липня у своєму електронному кабінеті УЦОЯО.

Які завдання та тести будуть на НМТ

Цьогоріч для учасників національного мультитесту підготували інші завдання, ніж були 2024 року. Але структура тестів не відрізнятиметься від торішньої. Як і складність, і типи тестових завдань. Єдину відмінність учасники НМТ побачать у тестах з історії України. Тепер питання стосуються всього переліку тем, окреслених у програмі ЗНО з історії України.

Тести НМТ-2025 будуть доступні і мовами національних меншин: кримськотатарською, польською, угорською та румунською. Але це стосується немовних тестів.

Зверніть увагу! З 2025 року українці послуговуються вже чинним правописом, а не його попередньою версією. Тож учасникам НМТ 2025 року треба бути до цього готовими.

Чернетку зі собою з тестування забрати не можна. Її треба повернути працівникам екзаменаційного центру.

Чи можна користуватися довідковими матеріалами

На НМТ-2025 з таких предметів як математика, фізика та хімія будуть доступні довідкові матеріали. Вони розміщені у програмі та відкриватимуться в окремій вкладці. Організатори радять з довідковими матеріалами ознайомитися завчасно, щоб спланувати тактику роботи з ними. Детальніше про ці матеріали ми писали тут.

Чи зупинять проведення НМТ у разі повітряної тривоги

Якщо під час проведення тесту в Україні лунатиме повітряна тривога, іспити призупинятимуть. Час проходження тестування при цьому зупинятимуть. Під час тривоги учасники мають взяти найнеобхідніше й негайно спуститися в укриття. Тестування поновлять лише після закінчення загрози. Якщо тривога затягнеться на 2,5 години і більше, учасникам НМТ запропонують скласти іспит під час додаткової сесії.

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За що анулюють результати, і чи можна перескласти тест

Якщо результат учасника анулювали через порушення ним процедур тестування, то він не зможе взяти участь у додатковій сесії. Якщо учасник отримав незадовільний результат, теж не зможе перескласти тестування.

Однак якщо вступник не зміг отримати фінальний бал з поважних причин, він зможе прийти на додаткову сесію. Поважними, до прикладу, є такі причини: довготривала повітряна тривога, погане самопочуття в тимчасовому екзаменаційному центрі, технічні проблеми, які не змогли вирішити, інші форс-мажорні обставини, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Якщо це трапилося прямо в пункті, потрібно написати заяву на місці. Звичайне запізнення – не поважна причина. Але якщо учасник запізнився через те, що виїжджав з тимчасово окупованої території, – поважна.

Важливо! Анулюють результати тестування також за списування, наявність у вступника будь-яких засобів технічного зв'язку або їхніх частин. Розмови – це теж грубе порушення правил, які не дозволять учасникові завершити тестування та отримати результат. Порушенням буде також невиконання вимог працівників тимчасового екзаменаційного центру.

Що важливо, допуск до ТЕЦ припинятимуть за 5 хвилин до початку іспиту.

Зазначимо, що вступник, який успішно зареєструвався на національний мультипредметний тест у 2025 році, має право відмовитися від участі в іспиті. При цьому подати до відповідного регіонального центру заяву про скасування реєстрації.