НМТ-2026 з математики: які теми будуть і чи можна кристуватися довідковими матеріалами
- НМТ-2026 з математики включатиме всі шкільні теми з алгебри й геометрії.
- Також дозволять користуватися довідковими матеріалами.
- Тест міститиме 22 завдання, максимальна кількість балів за які становить 32.
У межах НМТ у 2026 році одним із обов'язкових предметів буде математика. Зміст завдань із цього предмета відповідатиме програмі ЗНО з математики.
При цьому охоплюватиме всі теми з алгебри й геометрії, які вивчають у школі. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Які теми будуть на НМТ з математики?
Так, учасникам варто повторити такі теми:
Числа і вирази;
Рівняння, нерівності і їх системи;
Функції;
Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики;
Планіметрія;
Стереометрія.
Тест із математики міститиме 22 завдання різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з п'яти варіантів (15 завдань), на встановлення відповідності ("логічні пари") (3 завдання) і з короткою письмовою відповіддю (4 завдання). Завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю не буде
Завдання з математики оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу – за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності, по 2 тестових бали – за кожну правильну коротку відповідь.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 32,
– зазначають в УЦОЯО.
Свій результат учасники НМТ знатимуть після завершення роботи над тестами. За таблицею переведення тестових балів результат кожного навчального предмета переведуть у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.
Як і в попередні роки, під час роботи над завданнями з математики учасники й учасниці тестування зможуть користуватися довідковими матеріалами. Вони містять формули з розділів "Алгебра і початки аналізу", "Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики", "Геометрія".
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
НМТ у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Буде основна і додаткова сесії тестування.
Мультитест складатиметься з чотирьох предметів. Вступники складатимуть обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія вступних іспитів до вишів у форматі ЗНО відбуватиметься з 20 травня до 25 червня.
Додаткову сесію НМТ проведуть з 17 до 24 липня.
Кожен учасник НМТ проходитиме тестування в один день у два етапи.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
Принципових системних змін у тести національного мультитесту у 2026 році не вноситимуть.
Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати національного мультипредметного тесту не лише 2026 року, а й за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 років.