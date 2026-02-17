Що робити учаснику, який не зміг скласти НМТ через раптові обставини
- Учасники, які не змогли скласти НМТ через форс-мажорні обставини, повинні подати заяву до регіонального центру оцінювання протягом трьох робочих днів.
- Рішення про допуск до додаткових сесій ухвалюють на основі документів ТЕЦ.
Графік проведення національного мультитесту у 2026 році вже погодили. Зміни щодо термінів наразі не заплановані.
Реєстрація на тестування відбудеться протягом 5 березня – 2 квітня. Основна сесія НМТ – з 20 травня до 25 червня, додаткова – протягом 17 – 24 липня, розповіла "Освіторії" директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
Що робити учаснику, який не зміг скласти НМТ?
Вакуленко розтлумачила також, що робити учасникам, які через форс-мажорні обставини не зможуть скласти тестування. Мовиться, зокрема, про відключення світла чи повітряні тривоги тривалістю понад 2,5 години.
Якщо така ситуація стається у межах основної сесії НМТ і учасник не зможе розпочати чи завершити тестування, він повинен протягом трьох робочих днів з дня проведення сесії подати до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти заяву щодо надання можливості пройти мультитест під час додаткових сесій.
Рішення про допуск до участі в додаткових сесіях регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти ухвалює на підставі записів, зроблених у документах ТЕЦ,
– уточнила вона.
І додала, що учасника допускають до проходження тестування під час додаткових сесій у разі погодження комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти клопотання про анулювання його результату НМТ за підсумками основної сесії.
Зауважимо, що очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю LB розповідала, що для частини спеціальностей можуть знизити коефіцієнт на всі предмети НМТ.
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
У 2026 році НМТ відбуватиметься протягом одного дня у межах основної і додаткової сесій.
Учасники складатимуть 4 предмети.
Обов'язково – українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія НМТ буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
Тестування відбуватиметься у межах двох етапів.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
Принципових системних змін у тести національного мультитесту у 2026 році не вноситимуть.