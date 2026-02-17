Що робити учаснику, який не зміг скласти НМТ через раптові обставини

Графік проведення національного мультитесту у 2026 році вже погодили. Зміни щодо термінів наразі не заплановані.

Реєстрація на тестування відбудеться протягом 5 березня – 2 квітня. Основна сесія НМТ – з 20 травня до 25 червня, додаткова – протягом 17 – 24 липня, розповіла "Освіторії" директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Що робити учаснику, який не зміг скласти НМТ?

Вакуленко розтлумачила також, що робити учасникам, які через форс-мажорні обставини не зможуть скласти тестування. Мовиться, зокрема, про відключення світла чи повітряні тривоги тривалістю понад 2,5 години.

Якщо така ситуація стається у межах основної сесії НМТ і учасник не зможе розпочати чи завершити тестування, він повинен протягом трьох робочих днів з дня проведення сесії подати до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти заяву щодо надання можливості пройти мультитест під час додаткових сесій.

Рішення про допуск до участі в додаткових сесіях регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти ухвалює на підставі записів, зроблених у документах ТЕЦ,

– уточнила вона.

І додала, що учасника допускають до проходження тестування під час додаткових сесій у разі погодження комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти клопотання про анулювання його результату НМТ за підсумками основної сесії.

Зауважимо, що очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю LB розповідала, що для частини спеціальностей можуть знизити коефіцієнт на всі предмети НМТ.

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?