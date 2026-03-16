"Краще вибрати інший предмет": якого рівня будуть завдання НМТ з іноземної мови

Триває реєстрація на національний мультитест у 2026 році. Під час реєстрації учасники мають також обрати четвертий предмет для складання.

Одним із них буде іноземна мова. Заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко при цьому повідомив, який рівень матимуть завдання з цього предмета.

Який рівень матимуть завдання на НМТ з іноземної мови?

Заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти повідомив, що завдання з іноземної мови на тестуванні цьогоріч матимуть рівень В1.

І додав, що, відповідно до вимог держстандарту, рівень володіння іноземною мовою, яку має опанувати випускник звичайної школи, – це В1. Натомість випускник спеціалізованої школи чи профільних класів – В2.

В тестах з англійської мови ми орієнтуємось на рівень В1, той посильний рівень, який необхідний для того, щоб впевнено почуватись під час навчання у закладі вищої освіти,

– заявив Бойко.

І додав, що знання, зокрема, англійської мови є дуже важливим для професійного і творчого зростання вступника.

Цікаво! Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що дата реєстрації на тестування не пов'язана з датою складання іспиту.

Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко при цьому нагадала, що іноземна мова не є обов'язковим предметом, а за вибором учасника.

Якщо дитина вивчала іноземну мову на дуже посередньому рівні, то, можливо, краще вибрати інший предмет,

– резюмувала вона.

