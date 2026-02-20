Укр Рус
20 лютого, 13:31
У школах можуть з'явитися тьютори й асистенти

Марія Волошин
Основні тези

У школах України можуть з'явитися тьютори, асистенти і запровадити програми індивідуальної освітньої підтримки учнів. Так посадовці пропонують розширити державну підтримку школярів.

Такі пропозиції містить законопроєкт № 14104, який Освітній комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити за основу. Про це інформує Верховна Рада України у фейсбуці

Що пропонують посадовці?

Очільник комітету Сергій Бабак повідомив у своєму телеграм-каналі, що українські учні вже кілька років навчаються в умовах війни. Відповідно стикаються з втратами близьких, вимушеними переїздами та тривалим стресом. Тому потрібні нові інструменти держдопомоги. 

Допомога не має обмежуватися лише пільгами для вступу до закладів вищої освіти, 
– уточнив він. 

У документі натомість пропонують перехід до ширшого набору освітніх і організаційних інструментів підтримки, які працюватимуть і під час навчання у школі, і після її завершення.

Зокрема, пропонують:

  • появу тьюторів та асистентів у школах;

  • розвиток програм індивідуальної підтримки учнів;

  • використання цифрових платформ для надолуження знань;

  • масштабування інструментів подолання освітніх втрат.

Бабак також заявив, що ще у 2023 році Комітет радив Міністерству освіти і науки розробити державну стратегію подолання освітніх втрат. Однак системної програми на національному рівні не створили.

Тому, за його словами, законопроєкт № 14104 має надати уряду повноваження розробляти та впроваджувати державні програми, спрямовані на:

  • подолання освітніх втрат;

  • підтримку дітей, які постраждали внаслідок війни;

  • забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

Зараз законопроєкт – на етапі парламентського розгляду. Якщо документ ухвалять, він створить правову основу для розроблення урядових програм підтримки учнів надалі. 

Як освітні втрати впливають на знання учнів?

  • В Україні погіршується рівень математичної грамотності учнів.
  • Проблема вже має масовий характер і впливає на майбутнє школярів та економіки країни.
  • Майже кожен другий український підліток не знає базової математики. Такі результати демонструє дослідження.
  • Міжнародне дослідження PISA‑2022 засвідчило, що 42% українських підлітків не досягли базового рівня з математики, а лише 3% мають найвищі результати.
  • На НМТ з математики торік 12% учасників не подолали поріг, відповівши гірше за рівень 5 – 7 класу.
  • Середній результат при цьому був 132,5 бала зі 200. 12% – це кожен восьмий учень. З української мови та історії таких було всього 1%.