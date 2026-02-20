У школах можуть з'явитися тьютори й асистенти

У школах України можуть з'явитися тьютори, асистенти і запровадити програми індивідуальної освітньої підтримки учнів. Так посадовці пропонують розширити державну підтримку школярів.

Такі пропозиції містить законопроєкт № 14104, який Освітній комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити за основу. Про це інформує Верховна Рада України у фейсбуці.

Що пропонують посадовці?

Очільник комітету Сергій Бабак повідомив у своєму телеграм-каналі, що українські учні вже кілька років навчаються в умовах війни. Відповідно стикаються з втратами близьких, вимушеними переїздами та тривалим стресом. Тому потрібні нові інструменти держдопомоги.

Допомога не має обмежуватися лише пільгами для вступу до закладів вищої освіти,

– уточнив він.

У документі натомість пропонують перехід до ширшого набору освітніх і організаційних інструментів підтримки, які працюватимуть і під час навчання у школі, і після її завершення.

Зокрема, пропонують:

появу тьюторів та асистентів у школах;

розвиток програм індивідуальної підтримки учнів;

використання цифрових платформ для надолуження знань;

масштабування інструментів подолання освітніх втрат.

Бабак також заявив, що ще у 2023 році Комітет радив Міністерству освіти і науки розробити державну стратегію подолання освітніх втрат. Однак системної програми на національному рівні не створили.

Тому, за його словами, законопроєкт № 14104 має надати уряду повноваження розробляти та впроваджувати державні програми, спрямовані на:

подолання освітніх втрат;

підтримку дітей, які постраждали внаслідок війни;

забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

Зараз законопроєкт – на етапі парламентського розгляду. Якщо документ ухвалять, він створить правову основу для розроблення урядових програм підтримки учнів надалі.

Як освітні втрати впливають на знання учнів?