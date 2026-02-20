У школах можуть з'явитися тьютори й асистенти
- Законопроєкт № 14104 пропонує запровадити тьюторів, асистентів і програми індивідуальної підтримки у школах.
- Усе це – для покращення освіти в умовах війни.
У школах України можуть з'явитися тьютори, асистенти і запровадити програми індивідуальної освітньої підтримки учнів. Так посадовці пропонують розширити державну підтримку школярів.
Такі пропозиції містить законопроєкт № 14104, який Освітній комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити за основу. Про це інформує Верховна Рада України у фейсбуці.
Що пропонують посадовці?
Очільник комітету Сергій Бабак повідомив у своєму телеграм-каналі, що українські учні вже кілька років навчаються в умовах війни. Відповідно стикаються з втратами близьких, вимушеними переїздами та тривалим стресом. Тому потрібні нові інструменти держдопомоги.
Допомога не має обмежуватися лише пільгами для вступу до закладів вищої освіти,
– уточнив він.
У документі натомість пропонують перехід до ширшого набору освітніх і організаційних інструментів підтримки, які працюватимуть і під час навчання у школі, і після її завершення.
Зокрема, пропонують:
появу тьюторів та асистентів у школах;
розвиток програм індивідуальної підтримки учнів;
використання цифрових платформ для надолуження знань;
масштабування інструментів подолання освітніх втрат.
Бабак також заявив, що ще у 2023 році Комітет радив Міністерству освіти і науки розробити державну стратегію подолання освітніх втрат. Однак системної програми на національному рівні не створили.
Тому, за його словами, законопроєкт № 14104 має надати уряду повноваження розробляти та впроваджувати державні програми, спрямовані на:
подолання освітніх втрат;
підтримку дітей, які постраждали внаслідок війни;
забезпечення рівного доступу до якісної освіти.
Зараз законопроєкт – на етапі парламентського розгляду. Якщо документ ухвалять, він створить правову основу для розроблення урядових програм підтримки учнів надалі.
Як освітні втрати впливають на знання учнів?
- В Україні погіршується рівень математичної грамотності учнів.
- Проблема вже має масовий характер і впливає на майбутнє школярів та економіки країни.
- Майже кожен другий український підліток не знає базової математики. Такі результати демонструє дослідження.
- Міжнародне дослідження PISA‑2022 засвідчило, що 42% українських підлітків не досягли базового рівня з математики, а лише 3% мають найвищі результати.
- На НМТ з математики торік 12% учасників не подолали поріг, відповівши гірше за рівень 5 – 7 класу.
- Середній результат при цьому був 132,5 бала зі 200. 12% – це кожен восьмий учень. З української мови та історії таких було всього 1%.