"Мають продемонструвати конкурентоспроможність": Верещук зробила заяву про переміщені виші
Джерело:Мінреінтеграції України
Переміщені з тимчасово окупованих територій університети повинні зберегти свою регіональну ідентичність. Хоча щодо окремих вишів є питання стосовно їхньої діяльності в нових умовах.
Про це заявила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук під час прямого включення на телеканалі ICTV. І додала, що іноді йдеться про можливе приєднання таких ЗВО до інших університетів.
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Верещук зробила заяву про переміщені виші в Україні
Верещук при цьому переконана, що варто допомогти переміщеним вишам не зникнути.
Перш ніж ухвалювати рішення, треба чітко розуміти їхні можливості та вивчити інші обставини,
– зазначила посадовиця.
І додала: до прикладу, Таврійський національний університет – єдиний, який переїхав із Криму. Тож колектив прагне зберегти його саме як кримський.
Позиція керівництва держави і моя: за можливості релоковані з ТОТ вищі навчальні заклади мають зберегти свою регіональну ідентичність,
– повідомила віцепрем'єрка.
І зауважила, що приєднання таких ЗВО до інших закладів освіти – не самоціль. Однак вони мають продемонструвати свою життєздатність і конкурентоспроможність, яких вимагає час.
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В Україні об'єднуватимуть окремі виші
- Недавно заступник міністр освіти та науки України Михайло Винницький заявив, що в Україні здійснять оптимізацію мережі ЗВО.
- МОН уже презентувало ректорам пропозиції щодо реформування вищої освіти в Україні.
- У відомстві також оприлюднили критерії модернізації мережі вишів.
- Очільник МОН Оксен Лісовий детально роз'яснив при цьому, як відбудеться ця реформація. Про це можна прочитати за посиланням.