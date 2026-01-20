Лісовий повідомив, скільки шкіл в Україні зараз працюють очно

Станом на сьогодні приблизно 40% шкіл продовжують працювати очно – у тих громадах, де безпекова та енергетична ситуація дозволяє. В інших регіонах заклади освіти тимчасово перевели або на дистанційний формат навчання, або на канікули.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також Надзвичайна ситуація в енергетиці: як вчаться учні та чи збережуть зарплати вчителям

Як вчаться учні в Україні?

Посадовець уточнив: на сьогодні учні не відвідують школи там, де це небезпечно. Водночас там, де умови дозволяють, навчання триває очно. Тому в усіх регіонах країни застосовують різні формати навчання. І додав, що це зважений і гнучкий підхід, який дає змогу зберігати і безпеку дітей, і стабільність освітнього процесу.

Де є ризики з енергопостачанням або теплом, діти не наражаються на небезпеку – формати навчання змінюються відповідно до реальних умов кожного закладу,

– повідомив Лісовий.

І додав, що заклади освіти у всіх регіонах країни стали місцями підтримки для людей. На їхній базі розгорнули понад 2000 пунктів підтримки. Там можна зігрітися, випити чай, зарядити телефони та інші пристрої. До цієї роботи долучилися й виші: сьогодні в університетах і коледжах функціонує понад 130 таких пунктів, які щодня приймають людей.

У Києві комунальні школи тимчасово перебувають на канікулах. Водночас для дітей, яких батьки не можуть залишити вдома, організували чергові групи – класи, обладнані резервними джерелами живлення. Тут діти можуть провести день у теплі, зі світлом і під наглядом педагогів,

– розповів міністр.

Очільниця українського уряду Юлія Свириденко у своєму телеграм-каналі уточнила, що Києві відкрили вже 284 такі класи.

Дивіться також На Київщині відновили очне навчання: тривалість уроків скоротили

Які зміни в навчальному процесі?