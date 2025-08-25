У школах буде більше офіцерів безпеки: Клименко розповів деталі
- До кінця цього року у школах України працюватиме 2 тисячі офіцерів безпеки.
- У кінці 2025-2026 навчального року їхня кількість зросте до 3 тисяч.
До кінця цього року у школах України працюватиме 2 тисячі офіцерів безпеки. Наступного року їх буде вже 3 тисячі.
Про це заявив очільник МВС Ігор Клименко, інформує 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE. Офіцери також супроводжуватимуть шкільні автобуси задля безпеки учнів та педагогів.
Дивіться також Напередодні нового навчального року Свириденко висловилася про зарплати вчителів
Чому збільшать кількість офіцерів безпеки у школах?
Так, вже 3 тисячі офіцерів безпеки має працювати у школах нашої країни у кінці 2025 – 2026 навчального року.
Всі інші школи, маленькі, де 50 – 70 учнів навчаються, будуть прикривати поліцейські офіцери громади,
– уточнив Клименко.
Він розповів і про скорочення часу реагування мобільного патруля громади на інциденти – замість 1,5 години до 20 хвилин.
Цікаво! Ігор Клименко заявляв про масштабування моделі роботи правоохоронців у громаді. Особливу увагу приділять Службі освітньої безпеки. Адже діти мають навчатися в умовах захищеного освітнього середовища. Це є вимогою часу.
Що відомо про ініціативу
- В Україні реалізовують програму "Безпечна школа".
- Мовиться про чергування поліцейських, наявність рамок металошукачів на вході та швидке реагування на будь-які інциденти.
- У 2024/2025 навчальному році максимальна кількість шкіл, які можуть долучитися, – 2000, у 2025-2026 роках – 3000.
- Приєднатися зможуть ті школи, у яких навчається понад 200 учнів на очній або змішаній формі.