17 липня Верховна Рада України погодила оновлений склад Кабінету Міністрів. Очільницею уряду стала Юлія Свириденко, яка до цього була першою віцепрем'єркою.

Міністром освіти і науки України буде Оксен Лісовий. Він зберіг за собою крісло очільника МОН, зазначає 24 Канал.

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Хто очолюватиме МОН?

Напередодні оновлення уряду нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що чинний міністр освіти і науки залишиться на посаді.

Хоча за день до того нардеп повідомляв про зміну очільника освітнього відомства. За тодішніми даними Железняка, замінити Лісового на посаді міністра мав його заступник Андрій Вітренко. При цьому його мали призначити т.в.о. міністра освіти і науки.

Зазначимо, що Оксена Лісового призначили на посаду очільника МОН 21 березня 2023 року.

Оксен Лісовий – науковець, воїн та ексдиректор Малої академії наук. Як він виконує обіцянки на посаді, ми писали тут.

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Чи міг Андрій Вітренко очолити МОН?