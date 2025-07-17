Оксен Лісовий – науковець, воїн та ексдиректор Малої академії наук. Як він виконує обіцянки на посаді, ми писали тут.
Оксен Лісовий залишається міністром освіти і науки у новому уряді
- Оксен Лісовий залишається міністром освіти і науки України в оновленому уряді під керівництвом Юлії Свириденко.
- Кандидатом на цю посаду раніше називали його заступника – Андрія Вітренка.
- Студенти протестували проти можливого призначення Вітренка.
17 липня Верховна Рада України погодила оновлений склад Кабінету Міністрів. Очільницею уряду стала Юлія Свириденко, яка до цього була першою віцепрем'єркою.
Міністром освіти і науки України буде Оксен Лісовий. Він зберіг за собою крісло очільника МОН, зазначає 24 Канал.
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Хто очолюватиме МОН?
Напередодні оновлення уряду нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що чинний міністр освіти і науки залишиться на посаді.
Хоча за день до того нардеп повідомляв про зміну очільника освітнього відомства. За тодішніми даними Железняка, замінити Лісового на посаді міністра мав його заступник Андрій Вітренко. При цьому його мали призначити т.в.о. міністра освіти і науки.
Зазначимо, що Оксена Лісового призначили на посаду очільника МОН 21 березня 2023 року.
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Чи міг Андрій Вітренко очолити МОН?
- Не так давно очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак називав саме Андрія Вітренка одним із кандидатів на посаду очільника МОН.
- Вітренко – єдиний із заступників зі старої команди одіозного ексміністра Сергія Шкарлета залишився працювати у новій команді як заступник міністра.
- Громадська ініціатива "Дисергейт" звинувачувала заступника очільника МОН Андрія Вітренка у наявності академічного плагіату в його наукових статтях і кандидатській дисертації.
- Вітренко навіть встиг заявити, що від пропозиції стати міністром не відмовиться. Також казав, що йому не подобається політика МОН щодо частини реформ.
- Студенти вийшли на протести проти призначення його міністром чи т.в.о. очільника МОН. Також вимагали звільнення його з відомства.
- Депутат від "Слуги народу" також має намір балотуватися на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, якщо буде така можливість.