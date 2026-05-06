Коли у школах Києва закінчиться навчальний рік: назвали дату

У кінці травня у школах України лунатиме останній дзвоник. Київські школярі його почують 29 травня.

У червні у школи проводитимуть додаткові заняття. Про це повідомив заступник очільника КМДА Валентин Мондриївський.

Коли останній дзвоник у школах Києва?

Посадовець заявив, що у Києві працюють понад 63 тисячі педагогів та здобувають освіту близько 400 тисяч учнів та студентів. Попри кризу в енергетиці та безпекову ситуацію, школи адаптувалися до ситуації. Все ж учням допомагатимуть надолужити освітні втрати.

Саме тому в червні ми посилюємо додаткові заняття, гуртки та програми підтримки,

– уточнив заступник очільника КМДА.

Він також уточнив, що учні 11 класів у травні вчитимуться у межах зміненого формату, адже цього місяця стартує НМТ. Так, школи у разі потреби можуть переходити на індивідуально-групові моделі.

Чи буде навчання у червні?

У червні у школах проводитимуть заняття для подолання освітніх втрат. Також організують заходи для психологічної підтримки учнів, навчальні практики із "Захисту України", тренінги з тактичної медицини, мінної безпеки та цивільного захисту, навчання з цифрової грамотності.

Також діятимуть мовні клуби, літні освітні студії, творчі майстер-класи та STEM-активності.

Зверніть увагу! Цей навчальний рік у школах України розпочався 1 вересня 2025 року і триватиме офіційно до 30 червня 2026 року, повідомляли у МОН України.

Коли випускники отримають документи про освіту?

Документи про освіту у школах Києва планують видавати з урахуванням безпекових вимог. Свої свідоцтва випускники різних ланок отримають:

про закінчення 4 класу – з 1 до 5 червня;

про закінчення 9 класу – з 8 до 12 червня;

про закінчення 11 класу – з 19 до 26 червня.

Коли були канікули у школах Києва?

Весняні канікули у школах Києва розпочалися 23 березня і тривали тиждень. Влітку школярі мають наздоганяти пропущене.